Por qué Brasil nunca llegará a ser miembro de la OTAN

"El inquilino de la Casa Blanca trabaja abiertamente para romper el actual sistema de relaciones internacionales, sus normas y costumbres, por lo que no duda en expresar sus ideas y propuestas radicales. Y puesto que tiene libertad interior, no está constreñido por ningunas cadenas ideológicas y no sigue ninguna pauta de conducta, es plenamente capaz de trabajar para la implementación de estas ideas", comenta el experto.

La última iniciativa de este tipo fue la propuesta hecha por el mandatario estadounidense al 'Trump tropical', el presidente brasileño Jair Bolsonaro, durante su reciente visita a Washington. Declaró su intención de dar a Brasil el estatus de un aliado fuera del bloque de la OTAN o incluso de un estado miembro de la OTAN.

No obstante, esto no será tan fácil. Brasil podría haber ingresado en la OTAN en la década de los 1990 o los 2000, pero no tiene cabida en la Alianza en su forma actual que ya no consta de 'Estados Unidos y sus 28 vasallos', sino que es una estructura mucho más compleja. Según la expresión de The Washington Post, "Trump no entiende la esencia de la Alianza o la ignora abiertamente".

Europa ya no gira toda su política alrededor de EEUU y la OTAN tampoco se ve únicamente como una organización estadounidense para gestionar los procesos mundiales. Europa acaba de adquirir su propia voz y busca garantizar su seguridad en lugar de participar en cualquier proyecto de política exterior global de Estados Unidos, afirma Mirzoyán.

Por eso es muy probable que los países europeos simplemente bloqueen la expansión de la OTAN a expensas de Brasil, cree.

Así, ni Brasil ni Japón entrarán en la OTAN porque eso incluiría a Europa en una innecesaria confrontación entre Estados Unidos y China. Y si el presidente de Estados Unidos sigue llevando a cabo tales iniciativas arbitrarias y unilaterales para la Alianza, Europa seguirá construyendo y fortaleciendo instituciones de seguridad paneuropeas alternativas. De este modo, profundizará aún más la división en las relaciones transatlánticas, opina el experto.

A su vez, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Agnes von der Muhll, también reaccionó de manera negativa a la 'autoinvitación' del presidente de Brasil a unirse a la OTAN.

Según la funcionaria, "la OTAN es una alianza de Estados vinculados por un tratado de seguridad colectiva que establece claramente el principio geográfico de aplicación (Tratado de Washington del 4 de abril de 1949)".

Sputnik habló con el ex redactor jefe del periódico mensual 'Le Monde Diplomatique' y especialista en América Latina Maurice Lemoine para aclarar las razones detrás de esta reacción. De acuerdo a Lemoine, el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere distanciarse de la "amistad con las fuerzas no progresistas" y de los conservadores que llenaron la región.

"Macron no se expresó de ninguna forma cuando Colombia se convirtió en miembro asociado de la OTAN. Ahora se despierta de repente simplemente porque este compañerismo con fuerzas que no son progresistas debe ser un problema para él", dijo el periodista.