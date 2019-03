¿Hackeó Irán el celular del líder opositor israelí Benny Gantz?

Las fuerzas de seguridad parten del hecho de que no había información secreta en el teléfono, pero no hay duda de que el contenido del teléfono de una persona que puede convertirse en primer ministro o ministro de Defensa es de considerable interés para los servicios de inteligencia de todo el mundo, principalmente para la Inteligencia iraní.

¿Hasta qué punto tal afirmación corresponde a la realidad?

En una entrevista con Sputnik, el experto israelí en relaciones internacionales y seguridad, doctorado en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv, Simon Tsipis confirmó este hecho, pero señaló que el teléfono lo hackearon mucho antes de que se hiciera público en los medios de comunicación:

"Es cierto que el teléfono de Benny Gantz lo hackearon. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los teléfonos, computadoras y otros medios de comunicación de tales personas como el jefe del Estado Mayor General del Ejército israelí, como fue Benny Gantz, así como los políticos que ocupan cargos en el Gobierno o se postulan para elecciones, están supervisados ​​por un departamento especial en comunicaciones electrónicas del Shabak".

Tsipis asegura que a Benny Gantz se le advirtió repetidamente que la información confidencial importante no podía almacenarse en un teléfono personal y que el propio Benny Gantz comentó que su teléfono no tenía documentos secretos que Irán pudiera utilizar en contra de la seguridad del Estado de Israel. Sin embargo, explica el experto, su teléfono no lo hackearon ayer, sino cuatro años después de que Benny Gantz abandonara el puesto de jefe del Estado Mayor.

En Israel, las personas que han ocupado altos cargos continúan bajo el control del Shabak durante varios años, durante los cuales, no tienen derecho a dar entrevistas ni a escribir libros, y añade el experto:

"Como explicó el Shabak, el período de enfriamiento ya había pasado hacía mucho tiempo, Benny Gantz no podía tener información militar secreta importante en el teléfono celular que el enemigo pudiera utilizar en contra de Israel".

En cuanto a las especulaciones de los medios de comunicación presuntamente leales al primer ministro israelí, que informan sobre el pirateo telefónico de Benny Gantz, el experto señaló:

"No se deben creer tales especulaciones de que supuestamente esta noticia sobre piratería pueda ser una campaña de información planeada en vísperas de las elecciones para causar perjuicio a Benny Gantz. Personalmente tengo grandes dudas de que una organización como el Shabak se involucre en juegos políticos. Por lo tanto, no creo que proporcionar información sobre piratería y hacer publicidad sea de alguna utilidad durante la campaña electoral".

© Sputnik / Kristina Afanasieva La Unión Sionista de Israel se disuelve por sorpresa antes de las elecciones

Según Simon Tsipis, Irán no dispone de los recursos necesarios para piratear un dispositivo que de alguna manera fue supervisado por el Departamento de Seguridad Electrónica del Shabak. El experto cree que el pirateo del teléfono del general Gantz fue producido por hackers que solo tienen alguna relación con Irán, pero no por los propios iraníes:

"Hoy en día es posible llevar a cabo tales ataques cibernéticos en casi cualquier Estado y estos se compran por dinero a especialistas altamente cualificados. Este ataque no fue hecho por hackers iraníes, se llevó a cabo por expertos extranjeros por orden del Gobierno iraní. Primero tienen que hackear la seguridad de la empresa que lanzó este teléfono (Samsung, Apple), es muy difícil; luego hay que hackear a un operador celular israelí que toma muy en serio la seguridad de sus clientes. Israel es uno de los Estados más avanzados del mundo en materia de seguridad cibernética. Un pirata informático tiene que hackear un sistema de seguridad de dos niveles para poder acceder a los datos del teléfono. Este trabajo solo lo pueden realizar superprofesionales", concluye.

