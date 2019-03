El canciller argelino visitará Rusia para negociar con Lavrov

"Las negociaciones entre el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el vice primer ministro y el canciller de la República Argelina Democrática y Popular se celebrarán el 19 de marzo en Moscú", dijo Zajárova en una rueda de prensa.

Según la portavoz, Moscú espera recibir información "de primera mano" sobre la situación en Argelia después del aplazamiento de las elecciones presidenciales.

El 11 de marzo el presidente argelino Abdelaziz Buteflika de 82 años postergó las elecciones previstas para el 18 de abril por las protestas desatadas en contra de su candidatura y además prometió no presentarse a los comicios.

Buteflika, que gobierna Argelia desde 1999, anunció su postulación en febrero pasado.

Solución de la crisis en la península coreana

Zajárova anunció también que Rusia reitera su apoyo al diálogo entre EEUU y Corea del Norte tras las declaraciones de Pyongyang sobre su posible suspensión.

"Quisiera decir que Rusia está comprometida con una solución política y diplomática a la situación en la península coreana, ustedes saben que Moscú apoya constantemente que continúe el diálogo entre Pyongyang y Washington a través de un acercamiento mutuo gradual, sin ninguna expectativa excesiva", dijo a la prensa.

Los medios informaron con anterioridad de que el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte supuestamente estudiaba el futuro de las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Los días 27 y 28 de febrero se celebró en Hanói, capital de Vietnam, la segunda reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, donde hablaron de la desnuclearización, entre otros asuntos.

Muchos expertos esperaban una declaración conjunta sobre el fin formal de la Guerra de Corea (1950-1953), pero la cumbre terminó sin acuerdo.

Solución de la crisis afgana

Además, la portavoz declaró que la continuación de la confrontación militar en Afganistán podría interrumpir el diálogo sobre una solución pacífica.

La diplomática denunció la escalada de tensiones en Afganistán en el momento de las negociaciones entre EEUU y los talibanes.

"Probablemente, en este contexto las partes combatientes tratan de reforzar con presión armada sus argumentos en las negociaciones; creemos que este camino no tiene perspectivas, ya que no solo no contribuye a cerrar acuerdos, sino también conduce directamente a su ruptura", dijo Zajárova.

Mencionó que el movimiento radical Talibán continúa atacando bases militares, mientras que la aviación de la coalición estadounidense y las tropas progubernamentales no reducen la intensidad de los bombardeos.

El enviado especial de EEUU para Afganistán, Zalmay Khalilzad, comunicó el 12 de marzo que las delegaciones de EEUU y de Talibán culminaron la ronda de negociaciones en Doha esbozando un borrador de acuerdo sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Sin embargo subrayó que "no habrá un pacto final hasta que todo esté acordado".

Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras.