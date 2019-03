Mogherini exhorta a mantener a Siria en el tope de la agenda internacional

La tercera Conferencia de Bruselas, en la que participan 80 delegaciones de más de 50 países, busca en primer término "mantener a Siria y al pueblo de Siria en el tope de la agenda internacional", dijo Mogherini a los periodistas antes de comenzar el foro copatrocinado por la UE y la ONU.

La jefa de la diplomacia comunitaria señaló que "la Unión Europea ha estado apoyando al pueblo de Siria, dentro y fuera de Siria, desde el inicio de la crisis", y movilizado 17.000 millones de euros en ayuda.

"Queremos que este conflicto no sea olvidado, que el pueblo de Siria no sea olvidado, no en un momento en que la comunidad internacional parece preocuparse un poco menos por el asunto. Nos hemos reunido aquí, tanta gente de todo el mundo, para decir: debemos mantenernos enfocados hacia una solución política para el conflicto en Siria, que no ha terminado aún", manifestó.

Mogherini opinó que "la situación militar sobre el terreno puede evolucionar en un sentido u otro, pero lo que está claro para todos es que, para lograr la paz, se requerirá un proceso político dominado por los sirios y liderado por las Naciones Unidas en Ginebra". "Estamos aquí para apoyar este proceso", agregó.

El segundo objetivo principal, según ella, es "movilizar el apoyo financiero internacional para los sirios".

La jefa de la diplomacia comunitaria afirmó que espera a lo largo del día de hoy "anuncios de compromisos significativos" y que ella misma anunciará en la apertura del foro un compromiso por parte de la Unión Europea.

También es importante, añadió, monitorear el cumplimiento de las promesas hechas en los años anteriores y mantener la presión para que la ayuda humanitaria siga llegando a Siria.