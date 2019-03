La Cancillería rusa ve prematuro hablar de un acuerdo firme entre EEUU y talibanes

"De momento, no hay nada que evaluar, porque están hablando de un borrador de acuerdo, que no hemos visto, ahora está claro que no se ha cerrado ningún acuerdo, ambas partes están regresando para informar a sus autoridades", dijo Kabúlov al comentar los resultados de las consultas celebradas en Doha.

El diplomático subrayó que Moscú espera que EEUU y los talibanes sellen el acuerdo.

El 12 de marzo, el enviado especial de EEUU para Afganistán, Zalmay Khalilzad, comunicó que las delegaciones de EEUU y de Talibán culminaron la ronda de negociaciones en Doha esbozando un borrador de acuerdo sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Sin embargo subrayó que "no habrá un acuerdo final hasta que todo esté acordado".

Afganistán vive una situación de inestabilidad a raíz de los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico y prohibido en Rusia y otros países), pese a la fuerte presencia militar de EEUU y sus aliados.

Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras.