El embajador argentino en Moscú destaca las relaciones entre Rusia y América Latina

"Esta dimensión de memoria histórica que tiene Rusia, las instituciones rusas y las bibliotecas demuestra la riqueza de las relaciones entre Rusia y los países latinoamericanos", dijo Lagorio al asistir a la exhibición 'A las costas de América Latina', que se inauguró en Moscú.

En opinión del embajador argentino, la exhibición, que mostró los archivos de las primeras expediciones de diplomáticos y artistas rusos, fechados en los siglos XIX y XX, permite entender que "las relaciones son históricas, no tienen que ver ni con la Federación de Rusia, ni con la Unión Soviética, ni con el Imperio; son de país a país".

"Hay una dimensión en la relación entre la Federación de Rusia y los países latinoamericanos muy particular: el archivo, la historia, las memorias, el recuerdo, son las relaciones humanas, y yo no lo he visto en otros países", apuntó.

Lagorio destacó que el evento contó con la presencia del canciller ruso, Serguéi Lavrov.

"A mí no me gusta comparar pero realmente el canciller Lavrov se toma el trabajo de concurrir personalmente a este tipo de eventos culturales como hace todos años con muestras de archivos", recordó.

El diplomático argentino valoró ese "esfuerzo muy particular del canciller" ruso.

"Realmente es muy importante, porque las relaciones tienen que ir más allá de lo político y entrar en este plano cultural, histórico y humano", agregó.