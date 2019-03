Periodistas y activistas de caravanas migrantes, bajo escrutinio de EEUU con colaboración de México

"Desde mayo de 2018 me ha pasado lo mismo unas veinte veces cuando ingreso a EEUU", relató a Sputnik Alex Mensing, integrante de Pueblos Sin Fronteras, indicado por el Gobierno de EEUU en la base de datos —revelada por el canal NBC de San Diego— como uno de los "organizadores, incitadores" del éxodo migratorio centroamericano más numeroso desde las guerras civiles.

"Empezó más fuerte en diciembre, cuando me pasan a una celda de concreto y me interrogan", explicó el abogado a Sputnik quien sabe por medio del relato de algunas personas migrantes que habían cruzado la frontera, que se les había mostrado a ellos retratos de Mensing y preguntado por su papel en las Caravanas, así como también por otros integrantes de Pueblos Sin Fronteras.

© Sputnik / Eliana Gilet Tres claves para entender el éxodo hondureño (fotos)

Desde la salida de las caravanas de fines de 2018, hay una intensa campaña para acreditarle a alguna persona u organización la responsabilidad de mover a miles de personas, familias completas que salen y no dejan atrás a ningún integrante de la casa. Por ejemplo, Sputnik dio cuenta del intento de criminalizar a Bartolo Fuentes , un ex diputado y luchador social del norte de Honduras.

Mensing contó que cuando lo detuvieron y entrevistaron, buscaban saber qué había detrás de su activismo. "[Me preguntaron] por qué hago lo que hago, qué me motiva, cómo gano dinero y quien me paga", relató a Sputnik.

Explicó a su vez que, llegado el momento, como no tenían cargos contra él ni se justificaba esa detención, dejó cada vez de contestar las preguntas. Ha estado hasta cuatro horas detenido por las autoridades fronterizas de EEUU, hasta que luego lo liberan.

Más información: Dividir para deportar: así detiene México a líderes migrantes para desarticular caravanas

"No fue sorprendente esta noticia, pero sí es interesante ver cómo han organizado la información y sobre todo qué tanta gente tienen, muchos son periodistas", dijo Mensing a Sputnik.

"Es grave que una agencia que se ocupa de la aduana esté utilizando fondos públicos para para criminalizar e intimidar a las personas que se están acercando a las caravanas en afán de colaborar y defender derechos humanos", señaló.

© Sputnik / Eliana Gilet Caravana de migrantes: dolor, esperanza y desesperación, en imágenes de Sputnik 20

Periodistas en la mira

Para Roberto Rock, Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tampoco fue una novedad, ya que habían recibido previamente la alerta de dos reporteros freelance que habían estado cubriendo la caravana migrante.

"Recibimos un caso muy particular, que creo está citado en el reporte de NBC, de una mujer periodista freelancer que pretendía cubrir la marcha desde Centroamérica, particularmente desde Guatemala, ingresar con la Caravana a México y de ahí hasta los EEUU" relató Rock a Sputnik.

© Sputnik / Eliana Gilet Estos son los emocionantes reencuentros de las familias de migrantes en México (fotos, vídeos)

Pero cuando la periodista pasó por el control migratorio en México, se le impidió al ingreso al país y fue regresada a EEUU. Luego ella viajó nuevamente a Guatemala y trabajó allí, pero ya no intentó ingresar a México.

"Al menos dos casos de periodistas freelance se dirigieron a la SIP diciendo que cuando pasaron en migración en EEUU, antes de subir al avión hacia la zona de la Caravana, habían encontrado en las máquinas respectivas que aparecía una cruz en su pasaporte", explicó el integrante de la SIP.

De acuerdo con la NBC de San Diego (California), que recibió los documentos donde aparecen estas listas de personas con su foto y una descripción, estas cruces significaban una señal para llevar a cabo un escrutinio de los periodistas, así como de abogados y activistas relacionados con las caravanas migrantes.

Vinculado: "México también ha construido un muro en su frontera sur"

"Pensamos que hay un tramo por aclarar, que la autoridad debería precisar cuál es el alcance de esta base de datos porque asumimos que en la absoluta mayoría se trata de periodistas haciendo su trabajo", señaló Rock.

© Sputnik / Eliana Gilet Cobertura exclusiva: el éxodo hondureño avanza hacia el norte (fotos)

Como contrapunto, los documentos publicados por NBC dan cuenta de la participación de una agencia llamada "International Liaison Unit" (@LASDWorld), encargada de tareas de diplomacia y coordinación internacional, que sumado a los relatos de algunos periodistas a The Intercept , apuntan a la participación de México en este plan de vigilancia y hostigamiento. El canciller mexicano Marcelo Ebrard lo negó, sin aportar mayores datos.

"Existe un estrechamiento en la coordinación entre autoridades norteamericanas y mexicanas específicamente en el tema de las caravanas que no se había visto en el pasado", dijo Rock.

El dirigente de la SIP ecordó un antecedente similar: en el año 2001, cuando el movimiento zapatista realizó la 'Marcha del color de la Tierra' que recorrió el país tras la asunción de Vicente Fox en el Gobierno federal y recibió atención de toda la prensa internacional.

En contexto: Un día con un migrante de la segunda caravana que sueña con entrar a EEUU

"Tanto los periodistas extranjeros como los mexicanos en esa ocasión fueron sometidos a escrutinio en una colaboración relativamente similar, entre México y EEUU. Había muchos periodistas estadounidenses pero también europeos, a algunos de ellos incluso no se les permitió entrar al país y hubo una queja en este sentido", el comisionado de la SIP para la libertad de expresión.

"Este escrutinio sobre periodistas en particular puede ser interpretado como un acto que encierra en sí mismo un riesgo de intimidación y en la sip quisiéramos tener una explicación más exhaustiva por parte de ambos países", concluyó.