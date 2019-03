Rusia desenmascara el 'truco del gato muerto' de los británicos

Serguéi Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el MI6 y nacionalizado británico, y su hija Yulia, fueron hallados inconscientes el 4 de marzo de 2018 en un banco público de Salisbury.

© Sputnik / Alex McNaughton Finaliza la limpieza de agentes tóxicos en Salisbury

De acuerdo con la Cancillería de Rusia, el Gobierno de Theresa May ignoró las repetidas propuestas de Rusia de cooperar en la investigación de lo sucedido y "apostó por una retórica agresiva, repleta de acusaciones sin fundamento". Esta política fue acompañada por una campaña mediática llena de noticias falsas.

Un año después, los británicos no han logrado dar una explicación clara del incidente. Sin embargo, la Cancillería rusa está segura de que sí que son evidentes los objetivos que perseguía el Reino Unido con este incidente.

"En ruso existe la expresión 'pajita de salvación'. Simboliza la última esperanza en una situación desesperada. En el discurso político anglosajón este concepto tiene una designación menos poética: 'gato muerto'", dice la publicación.

Tema relacionado: Moscú acusa a Londres de ocultar algo en el caso Skripal

La expresión fue introducida en el lenguaje político británico por el exsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, quien la tomó prestada de Australia.

© Sputnik / Natalia Seliverstova En Moscú tachan de "filtración dirigida" la publicación sobre estado de salud de Skripal

Cuando era alcalde de Londres en 2013, en una columna de opinión para el diario The Telegraph, el político criticó los métodos utilizados por la Unión Europea en sus disputas con los británicos.

"Supongamos que uno va perdiendo una disputa. Todos los hechos juegan en su contra, y cuantas más personas estén al tanto de lo que está sucediendo, peor será para él y para su posición. Lo mejor que uno puede hacer en estas circunstancias es hacer el truco de 'lanzar un gato muerto sobre la mesa'", escribió Boris Johnson.

Según el exministro británico, un gato muerto sobre la mesa tiene un efecto absolutamente obvio.

"No me refiero al miedo, a la preocupación ni al disgusto que provoca en la gente. Esto está claro, pero no tiene nada que ver con el asunto. Lo principal, como dicen mis compañeros australianos, es que todos gritarán: '¡Dios! ¡Hay un gato muerto sobre la mesa!'. En otras palabras, se pondrán a hablar del gato muerto del que uno quiere que hablen. No van a hablar del tema que les estaba causando tanto dolor de cabeza", explicó.

El Ministerio de Exteriores de Rusia propone hacer una comparación con la situación en torno al caso Skripal: