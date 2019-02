"Para la gente es mucho más sencillo pensar que EEUU nos defiende y que Rusia nos ataca"

¿Por qué es EEUU quien quiere abandonar el Tratado INF pero es a Rusia a quien se acusa de querer apuntar con sus misiles a EEUU? Jorge Verstrynge, politólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, explica a Sputnik por qué no se acepta el carácter defensivo de las acciones de Rusia.

Estados Unidos sacudió el tablero internacional al anunciar que abandonaría en agosto de 2019 el tratado de Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) con el que la Unión Soviética y Estados Unidos se habían comprometido desde 1987 a eliminar los misiles balísticos y de crucero nucleares con un alcance entre los 500 y los 5.500 kilómetros.

La respuesta desde Rusia llegó durante el discurso anual del presidente ruso, Vladímir Putin, ante la Asamblea Federal de la Federación de Rusia el 20 de febrero.

El despliegue de misiles de EEUU en Europa amenaza a Rusia y al mundo, declaró el mandatario. Advirtió a continuación que su país se vería obligado "a considerar medidas recíprocas". Medidas que incluirían desplegar armas que apunten no solo a los territorios de donde provenga el misil, sino también a los territorios desde donde se dan las órdenes de lanzarlos. Un anuncio fruto del deseo de EEUU de abandonar el Tratado INF. Verstrynge denuncia que se acusa solo a Rusia de elevar la tensión con Estados Unidos y no al revés.

"Se rechaza tener en cuenta que fue Estados Unidos quien abandona primero el Tratado INF y no Rusia porque para la gente es mucho más sencillo pensar que Estados Unidos nos defiende y Rusia nos ataca. Han sido educados para eso durante décadas. Durante generaciones. La vida es así. Eso tardará mucho tiempo en invertirse, si es que se puede invertir algún día", advierte a Sputnik.

Añade que el objetivo de Estados Unidos para con Rusia no ha variado en décadas: reducir a la Unión Soviética y, posteriormente, a Rusia.

"Durante la Segunda Guerra Mundial, al principio se ayudó a los alemanes porque se pensaba que los alemanes tarde o temprano atacarían la URSS. Efectivamente, los alemanes atacaron la URSS, pero habían sido tan potentes en el oeste que había que hacer que la URSS y los alemanes se desangraran. Y eso lo lograron".

Rusia es una "potencia indestructible continental" mientras que "los sajones son una potencia indestructible marítima", algo que asegura una "lucha a muerte".

Sobre la prensa occidental y, en concreto, la española, Verstrynge opina que está sometida a los intereses estadounidenses. Los españoles "son básicamente pronorteamericanos". De ahí que la prensa encasille al mandatario ruso como el causante de la tensión con Washington y justifique las acciones estadounidenses. A la prensa española no hay que hacerla caso, dice, y "en gran parte es basura".

"Los medios de comunicación están comprados. No es necesario que les compren con dinero. Les pueden comprar con influencias, con viajes a EEUU, con invitaciones a la embajada norteamericana en Madrid. Están comprados. Por otra parte, no son solamente comprados por los estadounidenses (…) El mundo occidental está, no diré que dividido en dos, sí que estuvo contra Rusia siempre".

