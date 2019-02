Moscú: bloqueo de medios rusos viola derecho a la libertad informativa de los estadounidenses

"El bloqueo de los proyectos de RT, al restringir la libertad de información, obstaculiza tanto la propagación de los respectivos datos como su obtención por los consumidores de EEUU, a los que la Constitución del país garantiza tal derecho", señaló.

Agregó que las autoridades de EEUU con tal proceder restringen premeditadamente el derecho constitucional de sus ciudadanos a tener acceso a materiales que fueron comentados por más de 4 millones de personas y tuvieron más de 2.500 millones de visitas.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Directora de Sputnik califica de "confrontación geopolítica" el bloqueo de cuentas en Facebook

Según el senador, se trata de una presión abierta ejercida contra los medios de comunicación rusos.

"No cabe duda de que el uso de Facebook siempre será gratuito, como lo ha prometido Mark Zuckerberg, pero da la impresión de que no todo el mundo tendrá acceso a esa red, que el Gobierno de EEUU se arrogará el derecho de decidir a quién otorgar tal posibilidad", dijo.

Además, Andréi Klishas declaró que el proyecto de RT 'In the now', de Anissa Naouai, vinculado con RT America, fue bloqueado a petición del Gobierno de EEUU, en caso contrario Facebook no hubiera tomado semejante decisión.

Además: Rusia califica de "falsas e infundadas" las acusaciones de Macron contra Sputnik

"Resulta totalmente evidente que el bloqueo de páginas de los proyectos de RT, sin ninguna alerta previa o intentos de recibir explicaciones, fue llevado a cabo bajo una presión directa de las autoridades de EEUU, no puede haber ninguna otra explicación para acciones tan agresivas en una red social", dijo.

© Sputnik / Alexey Danichev Sputnik califica de censura la eliminación de sus páginas por Facebook

Para el político resulta "imposible imaginar que una compañía grande, que sigue unas reglas muy estrictas de estándares de calidad en las relaciones con sus clientes y sus socios, hubiera emprendido esas acciones, que de seguro perjudicarán su reputación y disminuirán su capitalización, por iniciativa propia".

Facebook bloqueó las cuentas de cuatro proyectos independientes de Maffick Media, un grupo periodístico independiente que pertenece parcialmente a la agencia de noticias de vídeo Ruptly (una subsidiaria de RT).

Te puede interesar: Cámara Cívica rusa solicitará a la ONU evaluar el cierre de paginas de Sputnik en Facebook

Los citados proyectos divulgaban información audiovisual sobre historia, acontecimientos noticiosos y problemas sociales y medioambientales, y Facebook no explicó por qué decidió suspenderlos.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Experto ruso: los datos filtrados sobre RT y Sputnik muestran confianza en su profesionalismo

Sabido es que las cuentas de los proyectos fueron bloqueadas unas horas después de un reportaje de la CNN, que a su vez fue avisada por el centro analítico German Marshall Fund de la "procedencia rusa" de dichos proyectos.

Declarada en Rusia como "organización indeseable", German Marshall Fund es una ONG estadounidense financiada por el Gobierno de EEUU (la USAID y el Departamento de Estado), el Ministerio de Exteriores de Alemania, la OTAN, corporaciones militares de EEUU y otras organizaciones.

Más aquí: Simonián pide a Facebook que explique motivos de la eliminación de páginas de Sputnik