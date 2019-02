Presidente checo afirma que Guaidó podría correr la misma suerte que Husak

"Quiero decir inequívocamente que, aunque no me gustan los dictadores latinoamericanos, tampoco me gustan las intervenciones militares y las cartas de invitación para invasiones", manifestó Zeman anoche en una entrevista con la estación de radio Frekvence 1.

© REUTERS / Carlos Eduardo Ramirez Ayuda humanitaria para Venezuela: Maduro se llevará "una sorpresa"

En una entrevista reciente con AFP, Guaidó no descartó autorizar la intervención de una fuerza extranjera en Venezuela si fuera "necesario".

"Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario", dijo.

Gustav Husak (1913-1991) es considerado por sus conciudadanos como un líder colaboracionista. Dimitió como presidente a finales de 1989, al calor de la llamada Revolución de Terciopelo.

Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el 23 de enero, después de que el jefe de la opositora Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado" del país.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Además: Mogherini: es "fundamental" evitar la intervención externa en Venezuela

Guaidó fue reconocido por EEUU, la mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima y varias naciones más del continente americano, así como por buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea, con algunas excepciones como Italia.

Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.