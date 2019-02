Ecuador no está de acuerdo con Trump en intervenir militarmente en Venezuela

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller de Ecuador, José Valencia, dijo a Sputnik que su país no está de acuerdo con la posición del presidente de EEUU, Donald Trump, quien dijo hace unas semanas que no descarta una posible intervención militar en Venezuela.

"Ecuador no comparte la visión de EEUU; nosotros creemos que una salida militar no es la indicada, la mejor ni la más positiva para el país, su gente y la región; desde nuestro punto de vista y de buena parte de los países que hemos participado en el grupo de contacto la solución a la crisis venezolana tiene que ser pacífica y que no contemple el uso de la fuerza", afirmó el ministro de Exteriores ecuatoriano.

