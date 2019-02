Moscú desmiente injerencia en las elecciones de Moldavia

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no interfiere en las elecciones de Moldavia, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.

"En el contexto de la campaña lanzada en Moldavia para las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 24 de febrero, llaman la atención los frecuentes ataques públicos lanzados contra Rusia por ciertos políticos moldavos; a nuestro país le acusan de intervenir en el proceso electoral y tratar de influir en los resultados de la votación", dijo Zajárova.

La política subrayó que "Rusia no tuvo ni tiene la intención de influir en los procesos electorales en Moldavia; partimos de que la próxima votación debería celebrarse en estricta conformidad con las normas de las elecciones democráticas internacionalmente reconocidas", dijo.

Asimismo, la diplomática explicó que Rusia jamás interfirió en las elecciones en otros países.

"Me gustaría enfatizar una vez más: Rusia no intervino, ni interfiere en ningunas elecciones en el extranjero, incluyendo las de Estados Unidos, estamos cansados de repetirlo; no tengo la intención de seguir haciéndolo en el futuro", insistió Zajárova.

Sin embargo constató que en redes sociales continúan los intentos de acusar a Rusia de injerencia en procesos electorales de otros países.

Las elecciones parlamentarias en Moldavia están programadas para el 24 de febrero, se celebrarán por primera vez de según las normas del sistema electoral mixto.

Las nuevas reglas estipulan que 50 diputados serán elegidos por las listas de los partidos y 51 por las circunscripciones.

Según varios sondeos, tres formaciones políticas pueden superar el umbral electoral: el Partido de los Socialistas, el Partido Democrático y un bloque de oposición ACUM, formado por el Partido de Acción y Solidaridad y Partido de la Plataforma de la Dignidad y la Verdad.