Diputados rusos sancionarán a Google si no corrige representación de Crimea en sus mapas

"Nuestra legislación permite tomar medidas contra aquellos que no respeten la ley, recurriremos a la Fiscalía o Roskomnadzor", dijo el parlamentario.

© Sputnik / Ilia Timin ¿Qué esconde la isla rusa que Google Maps no quiere mostrar?

Señaló que "la portavoz de Google aseguró que no hay ningún motivo político, se trata de un fallo técnico (…) dentro de un mes nos reuniremos y decidiremos si está solucionado o no y si no, entonces es necesario comprender que no se puede hacer caso omiso a las leyes".

Más temprano el presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, ordenó citar a un representante de Google para aclarar la situación con la representación incorrecta de Crimea en sus mapas.

Piskariov dijo a los medios que la portavoz de Google Marina Zhunich aseguró que el problema sería solucionado en breve.

"Estimamos en dos o tres semanas, un mes como máximo, el plazo dentro del cual deberemos confirmar (que el error fue corregido)", añadió.

Más: Zajárova vs GPS en el puente de Crimea: ¿quién ganará?

Según comunicó la portavoz de Google, en el territorio ruso Crimea está representada como parte de Rusia mientras en el extranjero, como un territorio disputado.

© Sputnik / Iliya Pitalev Yanukóvich acusa a Kiev de dividir el país y perder Crimea

En el territorio ucraniano, sin embargo, Crimea aparece como parte de Ucrania.

Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%—avaló esa opción.

Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU por la reunificación con Rusia, que respeta y acepta esta decisión.