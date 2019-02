Rusia reacciona a las insinuaciones sobre el cambio de postura respecto a Maduro

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió la información de que Rusia supuestamente está considerando cambiar de postura respecto al mandatario venezolano en respuesta al artículo de la agencia estadounidense Bloomberg que aseguraba que el país está empezando a "preocuparse de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no resista".

"La posición del Kremlin no ha cambiado nada", respondió Peskov a los periodistas que le preguntaron si Rusia duda que merezca la pena seguir apoyando al presidente de Venezuela y si Moscú baraja cambiar de postura.

El 6 de febrero, la agencia Bloomberg señaló que el Kremlin sigue apoyando a Maduro, pero las autoridades rusas están "reconociendo cada vez más" que el "estado catastrófico de la economía venezolana" lleva a una disminución del apoyo público al actual presidente.

El experto internacional e investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitri Ofitsérov-Belski, por su parte, hizo hincapié en la poca credibilidad de la noticia publicada por el medio estadounidense.

"Parece información falsa. Además, lo que está sucediendo en Venezuela debería ser un asunto interno de Venezuela. No es asunto de Rusia ni Estados Unidos si se mantiene Maduro en el poder o no", comentó el analista a Sputnik.

Asimismo, el experto comentó las palabras del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien dijo que Venezuela dejará de "depender de Cuba y Rusia", si se produce un cambio de Gobierno.

"No creo que Pompeo haya pensado mucho antes de expresar este pensamiento. Ante todo, porque Venezuela no tiene ninguna dependencia de Cuba. Tuvieron contactos muy cercanos basados en el antiamericanismo. (…) Pero esto no es dependencia. Además, Cuba ha tenido unos precios preferenciales para el petróleo venezolano durante mucho tiempo", observó.

"Es extraño que Pompeo no haya mencionado a China, que ha invertido mucho más que Rusia en la economía venezolana en las últimas dos décadas", concluyó el experto.

