Trump está "enterrando" el Tratado INF

Trump no excluyó el 5 de febrero la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo sobre el control de armas con la participación de China y otros países tras la salida de EEUU del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF).

"Se trata de una estrategia de 'cómo enterrar el acuerdo'", dijo Fenenko.

Añadió que en este caso se hace "una propuesta absolutamente no realista para firmar a cambio del acuerdo bilateral a otro acuerdo multilateral con participación de la India y China", mientras que después, cuando esta iniciativa fracase, EEUU dirá que no tienen la culpa ellos "sino los chinos, los indios o los pakistaníes que no quieren firmar el nuevo acuerdo".

EEUU se comprometerá con Rusia en control de armas "cuando sea apropiado"

Desde del 2 de febrero, EEUU suspendió sus obligaciones en el marco del Tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, reafirmó que EEUU se va a retirar formalmente del acuerdo a principios de agosto a menos que Rusia vuelva a cumplirlo de forma cabal y verificable.

Rusia también anunció en respuesta que suspende su compromiso con el Tratado INF y empieza a desarrollar un misil hipersónico de emplazamiento terrestre.

Al mismo tiempo, dejó claro que no quiere dejarse involucrar en la carrera armamentista, mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que EEUU esté listo para entablar las conversaciones correspondientes.