¿Por qué Canadá le da un portazo a Sputnik y Telesur?

El portavoz no pudo aclarar exactamente a qué se refería con "ser cordial", pero lo cierto es que la agencia Sputnik no está sola. Tampoco fue posible para la agencia estatal venezolana, Telesur, estar presente durante la reunión que se celebró en Ottawa, según ha señalado a Sputnik la propia corresponsal de Telesur Alina Duarte.

"El Grupo de Lima, por medio del Gobierno de Canadá, no señaló las razones por las que Telesur no podía obtener la acreditación. Nos enviaron un 'email' en el que se decía lo siguiente: 'Gracias por su interés en la 10ª reunión ministerial del Grupo de Lima en Ottawa. Le indicamos en la presente carta que no fue acreditado para cubrir dicho evento", señala Duarte.

Gobierno de Canadá nos niega acceso a reunión del autodenominado Grupo de Lima. Quienes hablan de libertad, demuestran en cada acción, cuánto desconocen su significado. @telesurenglish y @teleSURtv NO renunciarán a su misión de informar. pic.twitter.com/yMnTJa5C1y — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) February 3, 2019

Para la corresponsal de la agencia estatal venezolana, el Grupo de Lima "se posiciona a favor de la libertad de expresión, de la democracia y de la libertad" y no le sorprende que Telesur no haya sido acreditada: "No es para nada algo inesperado. No es ningún secreto que Telesur se creó con el objetivo de deshacerse de la narrativa hegemónica y mostrar lo que los demás medios [de comunicación] no muestran", dice.

Negándole el acceso a la agencia venezolana, "demuestran lo que desean y quiénes son en realidad", añade Duarte. Para la corresponsal, es evidente que, "al bloquear la voz que no quieren oír", lo que se está haciendo es alejarse de la democracia.

John Turmel, un político canadiense independiente y candidato a las elecciones de la circunscripción electoral de York-Simcoe (Ontario), ha señalado a Sputnik que, como candidato al que excluyeron durante un debate electoral, puede "atestiguar que la censura es ahora parte de la escena política canadiense".

"Hace unos años, la Corte Suprema de Canadá dictaminó en uno de mis casos que 'los medios pueden ahora excluir a quienes quieran'. Su excusa para excluirme a mí fue que no podían colocar un séptimo asiento. Es [una excusa] tan barata como la utilizada para dejar fuera [a Sputnik]", dice Turmel.

Paul Dobson, uno de los editores del portal Venezuelananalysis , explica a Sputnik que, al rechazar a estos medios de comunicación, el Grupo de Lima ha mostrado "su verdadera naturaleza". Ha añadido también que el objetivo del Grupo de Lima es "estar en el lado ganador si las reservas de petróleo de Venezuela se abren camino a Estados Unidos".

Ottawa aglutinó el lunes a los países del Grupo de Lima —formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía— para una reunión de emergencia sobre Venezuela. En su intervención, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tendió la mano al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, de quien dijo esperar con interés "trabajar con él para restaurar la democracia en Venezuela".

