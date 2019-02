El artículo japonés sobre cohetes de EEUU en las Kuriles "intenta atraer la atención"

Dicho medio escribió que las cuatro islas rusas de las Kuriles (disputadas por Japón) por su situación geográfica serían un lugar ideal para emplazar misiles estadounidenses de defensa antiaérea y fortalecer con eso la protección de EEUU y Japón contra los misiles balísticos de Corea del Norte.

"Es un material especulativo llamado, a mi juicio, a atraer el interés hacia ese medio, además carece de todo realismo, pues trata, que yo sepa, de la isla de Iturup, que no es objeto de disputa entre Rusia y Japón, al menos la parte rusa no la percibe como tal", señaló el experto agregando que Iturup no se menciona en la Declaración de 1956.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Rusia califica de inapropiado el artículo de prensa japonesa sobre misiles de EEUU en Kuriles

También indicó que no tiene sentido determinar un lugar concreto, como la isla de Iturup, para emplazar cohetes con fines de defensa contra los misiles de Corea del Norte, pues muy cerca está Hokkaido, territorio japonés donde se puede montar cualquier instalación de defensa antimisiles y donde de momento no hay ninguna instalación militar estadounidense.

Según Streltsov, el objetivo de la publicación puede consistir en provocar una reacción negativa por parte de Rusia y minar las negociaciones ruso-japonesas.

También: Un experto cuestiona el artículo de la prensa japonesa sobre misiles de EEUU en las Kuriles

Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del tratado de paz con Rusia, un asunto pendiente desde 1945, a la devolución de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai (archipiélago de las Kuriles del Sur), que son los "territorios del norte" para los japoneses.

Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855.

Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la II Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS.

A finales de 2018, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acordaron impulsar las negociaciones sobre el tratado de paz en base a la declaración soviético-japonesa de 1956, el único documento reconocido por ambas partes.

Además: Las islas de la discordia: así es el día a día de los habitantes de las Kuriles

El 14 de enero pasado en Moscú se celebró la primera ronda de las negociaciones entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo japonés, Taro Kono, en que las partes confirmaron la disposición de trabajar basándose en la declaración de 1956.