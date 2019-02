La Ucrania de Poroshenko, más cerca de la debacle que de remontar el vuelo

Entretanto, hoy los líderes de la carrera presidencial de 2019 son el humorista Volodimir Zelenski, con unas expectativas del 19%, y la ex primera ministra del país, Yulia Timoshenko, cuya intención de voto ronda el 18%.

Si las elecciones se celebrasen hoy y se cumplieran los pronósticos de las encuestas, el mandatario actual recibiría menos votos que el humorista. ¿Qué hizo para generar tanto descontento entre sus propios electores? Sputnik analiza los logros y fracasos durante la Presidencia de Petró Poroshenko.

Uno de los objetivos principales del Gobierno de Ucrania era restablecer la integridad territorial del país, que había quedado en cuestión por culpa del conflicto en el este de Ucrania que se desencadenó en abril de 2014.

Durante su campaña electoral, el candidato que después se convertiría en mandatario prometió que la operación contra las repúblicas autoproclamadas de Donbás duraría apenas horas, ni tan siquiera meses. Sucedió al revés y el conflicto armado permanece en estado latente desde hace ya casi cinco años.

En la fase inicial de la guerra en Donbás, las tropas ucranianas hicieron un avance importante y casi asediaron las dos capitales de las repúblicas autoproclamadas, Donetsk y Lugansk. Pero luego, para agosto de 2014, perdieron territorios significativos por el avance de las milicias.

Como consecuencia de los combates más de 10.000 personas perdieron sus vidas y centenares de miles huyeron de la zona del conflicto armado. El Gobierno actual en Kiev acusa a Rusia de haber cometido una agresión contra Ucrania por el hecho de que Moscú haya apoyado a las repúblicas autoproclamadas. La Federación de Rusia, por su parte, insiste que se trata de una guerra civil.