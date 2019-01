España reconocerá a Guaidó si no se establecen plazos para unas elecciones en Venezuela

MADRID (Sputnik) — España se encuentra trabajando en la Unión Europea para que el club comunitario reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si no se marca un límite temporal para la celebración de unas elecciones "libres" en el país.

"Si se constatara que no existe voluntad del régimen venezolano de acudir a una convocatoria de elecciones nos plantearíamos otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento de presidente interino para que esas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional", dijo el canciller español, Josep Borrel, en rueda de prensa.

Según explicó Borrell, este 25 de enero mantiene una reunión el Comité Político encargado de preparar las decisiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que, a iniciativa de España, planteará "la necesidad de que la exigencia de elecciones vaya acompañada de alguna clase de definición del plazo temporal".

Borrell no avanzó qué plazos se están manejando porque "esto no puede hacerse de la noche a la mañana", pero al mismo tiempo destacó que "tampoco se puede dilatar de manera que se pierda la ocasión" para "que el pueblo venezolano se exprese de forma libre y segura".

En caso de que el Gobierno venezolano no dé pasos hacia la celebración de unos comicios, el canciller español insistió en que "se tendrán que buscar otros reconocimientos, que podrían pasar por reconocer la capacidad del señor Guaidó para hacerlo".

"Si en un plazo muy razonablemente corto no se ponen marcha unas elecciones que tengan garantías entenderemos que no tienen voluntad de hacerlo", insistió, aunque también precisó que el planteamiento de Madrid no es "ninguna clase de ultimátum".

En su comparecencia, Borrell recordó que España no reconoce a Nicolás Maduro como presidente del país al considerar que no fue elegido en unas elecciones democráticas.

No obstante, expuso que esto no implica un reconocimiento a Guaidó, porque "en política internacional no se reconoce a los Gobiernos, se reconoce a los Estados".

Preguntado sobre por qué Madrid exige que sea Maduro quien ejecute la convocatoria de elecciones cuando es un actor al que no reconoce, Borrell pidió "ser realistas" y asumir que "él tiene los resortes administrativos para hacerlo".

En todo momento Borrell destacó que la intención de España es proponer soluciones para que evitar una deriva "aún más dramática" para Venezuela.

"No vamos a hacer seguidismo ni vamos a hacer tuits pidiendo al Ejército venezolano derrocar violentamente al régimen, como han hecho otros", añadió.

Finalmente, Borrell insistió en que el principal objetivo de España es avanzar hacia una posición común en la Unión Europa.

Sin embargo, destacó en que "no es fácil" poner de acuerdo a 27 países y avisó que España no permanecerá "inactiva" si no hay consenso comunitario sobre Venezuela.

El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En el continente americano, hasta el momento EEUU, Ecuador y 11 países del Grupo de Lima —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú— reconocieron a Guaidó como presidente interino.

Tres naciones del Grupo de Lima —México, Guyana y Santa Lucía— no se sumaron a esta decisión.

México y Uruguay dijeron que el Gobierno está aún en manos de Maduro pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras que los líderes de Bolivia, Cuba y El Salvador expresaron su respaldo al presidente bolivariano.

A nivel internacional, Rusia, China, Irán y Turquía entre otros manifestaron su apoyo al Gobierno venezolano.

La Unión Europea llamó a iniciar un proceso político con elecciones libres.