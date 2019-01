Así es el retrato oficial de Bolsonaro como presidente de Brasil (foto)

REVIEW DAS LOGOS DO BRASIL — Parte 4

Governo Lula (2002-2010)

Essa logo tem umas cores BEM desconexas e a letra S branca com contorno escuro é um horror, a bandeira do Brasil pintada ficou brega

Pareceu ser uma logo com mensagem de diversidade, mas a ideia ficou mal executada pic.twitter.com/HEjPzpi8xW