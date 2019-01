Cubanos reaccionan a informe que desmiente "ataques acústicos" denunciados por EEUU

"Esas acusaciones de ataques sónicos es una burla más de EEUU contra el pueblo cubano; ya lo hicieron en 1898 cuando falsearon la verdad en torno a la explosión del acorazado Maine como excusa para invadir la isla e impedir la independencia, y las tantas mentiras que propagan para mantener el bloqueo económico contra Cuba", dijo a esta agencia Amanda Díaz, estudiante de ingeniería.

La universitaria calificó lo sucedido de "desvergüenza" y sostuvo que "el mundo tiene que saber la verdad".

Un estudio científico dado a conocer el fin de semana pasado a través del sitio web BioRxiv.org, elaborado por académicos estadounidenses y británicos, concluye que el sonido de los supuestos "ataques sónicos" contra diplomáticos de EEUU en Cuba, según una grabación difundida por la agencia de noticias The Associated Press (AP), coincide espectralmente con la llamada de un grillo caribeño.

"Como se muestra aquí, la canción de llamada del grillo de cola corta de las Indias (Anurogryllus celerinictus) coincide, con detalles matizados, con la grabación de AP en cuanto a la duración, la frecuencia de repetición del pulso, el espectro de potencia, la estabilidad de la frecuencia del pulso y las oscilaciones", subraya el informe.

El estudio es firmado por Alexander L. Stubbs, del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California, en Berkeley, EEUU; y Fernando Montealegre, de la Facultad de Ciencias de la Vida en la Universidad Lincoln, del Reino Unido.

El abogado cubano Abel Espinosa dijo a Sputnik que "no sorprende que los científicos hayan llegado a esa conclusión".

"Era algo que se esperaba porque desde el principio no quedaban dudas que todo era una patraña de EEUU contra Cuba, pero lo peor de todo fue que la mentira destruyó años de esfuerzos para restablecer las relaciones entre los dos países", opinó.

Desde fines del año pasado, la Casa Blanca lanzó acusaciones contra Cuba de supuestos ataques sónicos ocurridos entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, sin presentar evidencias.

Ante los supuestos ataques, Washington redujo drásticamente su personal diplomático en La Habana y expulsó además a 17 funcionarios diplomáticos cubanos de EEUU, en octubre de 2017, poniendo en riesgo la marcha de las gestiones consulares y migratorias entre ambos países.

Estas medidas unilaterales significaron un retroceso en el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana iniciado en 2014, después de más de medio siglo de distanciamiento diplomático y de severas tensiones entre ambos países.

"Detrás de todo ese show está el senador (estadounidense) Marco Rubio y todos los politiqueros cubanoamericanos que no se cansan de poner zancadillas al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y EEUU, no se cansan de torpedear cualquier acercamiento; da pena que sean algunos cubanos poderosos y resentidos en Miami los que quieren matar de hambre a su propio pueblo", comentó Wilfredo Hernández, médico jubilado residente en La Habana.

En un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, el académico Gerald Pollack, estudioso de la comunicación acústica entre insectos en la Universidad McGill, de Canadá, coincidió con los resultados del estudio de Stubbs y Montealegre, de que los misteriosos sonidos en Cuba "no son físicamente peligrosos y no constituyen un ataque sonoro".

En diferentes medios digitales cubanos, algunos internautas de la isla han reaccionado incluso burlándose de las acusaciones de EEUU.

"Menos mal que no les dio por decir (a EEUU) que son grillos amaestrados o artefactos de espionaje y ataques acústicos ¿Hasta dónde llegará la paranoia de nuestro vecino del norte?, escribió un lector del portal de noticias Cubadebate.

Otro lector, que se identificó como Rodolfo Crespo, señaló: "¡Qué bien me parece todo esto! Al fin se conoce la verdad de la embajada de EEUU en la Habana. ¡En Cuba hasta los grillos son anti-yankis!"

El Gobierno de Cuba negó las acusaciones de EEUU de los supuestos ataques, y señaló que se trataba solamente de parte de una campaña contra la isla.