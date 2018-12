América Latina muestra interés por cooperar con la Unión Económica Euroasiática

"En principio, todos los Estados de América Latina muestran un gran interés, y estamos cooperando de manera bastante estrecha", dijo la funcionaria de la institución reguladora supranacional de la UEE.

Valovaya recordó que el 17 de diciembre la alianza euroasiática firmó un memorándum de cooperación económica y comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

"Todas las naciones que integran el Mercosur [Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela como miembro suspendido] muestran interés, y vamos a desarrollar activamente nuestra colaboración", señaló al agregar que el año que viene la UEE elaborará una agenda de trabajo y cooperación con el Mercosur.

Según la ministra, además de los grandes países del Mercosur —Argentina y Brasil—, que "operan activamente" en el mercado euroasiático, hay otros Estados que "todavía no participan".

"La celebración de actividades del Mercosur permitirá aumentar el número de participantes de nuestro intercambio económico y comercial", señaló.

Valovaya indicó que la UEE además tiene firmado un memorándum de entendimiento con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) —el primero suscrito con una alianza integracionista de Latinoamérica— y trabaja muy bien con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México, Perú).

De igual manera, la Unión tiene suscritos memorándums de cooperación con Chile, Perú y Cuba, así como un documento similar con Ecuador, añadió.

Destacó que la UEE y los países latinoamericanos tienen visiones muy similares del futuro de la economía global, por lo que resulta muy útil cooperar, comparar las agendas de integración e intercambiar experiencia.

"Esto justamente refleja la transformación de la economía mundial: si antes nos parecía que la UEE y América Latina estaban geográficamente muy alejadas y era difícil lograr una estrecha cooperación económica y comercial, ahora entendemos que todo está cambiando y la distancia geográfica no siempre significa que sea difícil hacer comercio o cooperar, especialmente en la época de la economía digital, hay un montón de oportunidades para ampliar el diálogo", manifestó.

Visita a Cuba

La ministra comentó que, además de los contactos mantenidos en el marco de los memorándums de cooperación, la Comisión Económica Euroasiática a menudo organiza en su sede de Moscú seminarios y mesas redondas con la participación de autoridades de los países de la UEE, por una parte, y de organizaciones integracionistas latinoamericanas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), por la otra.

La Comisión Económica Euroasiática está planificando una visita a Cuba de una delegación encabezada por el jefe de la Comisión, Tigrán Sarkisián, en el primer trimestre de 2019, informó Valovaya.

"Ahora estamos preparando una nueva visita de nuestra delegación [a Cuba], esta vez probablemente con la participación del jefe de la Comisión (…) Será en el primer trimestre del próximo año", dijo la ministra.

Valovaya recordó que el pasado 31 de mayo la Comisión Económica Euroasiática suscribió un memorando de entendimiento con el Gobierno cubano.

Agregó que ambas partes celebraron en aquella ocasión un gran foro empresarial en La Habana.

Durante la nueva visita, "vamos a discutir las oportunidades de cooperación en una serie de ámbitos de gran interés para todos nosotros", dijo.

"Una de estas áreas es la farmacología, y nuestros colegas cubanos muestran un gran interés, tienen desarrollados muchos productos interesantes en materia de farmacología y nos mostraron lo que pueden exportar aquí y lo que podríamos producir conjuntamente en el contexto del proyecto de mercado farmacéutico común de la UEE, que ya funciona", indicó Valovaya.

Agregó que en el marco del programa de negocios de la visita a Cuba podría organizarse un foro empresarial para empresas farmacéuticas.

Entre otros temas que podrían abordarse mencionó la economía digital, la administración aduanera y el nuevo código aduanero de la UEE, así como la cooperación en las áreas de industria y agricultura, entre otras.

Cooperación con Perú

Perú coopera de una manera activa con la Unión Económica Euroasiática (UEE), declaró Valovaya.

"Perú colabora muy activamente con la UEE, es el segundo país de América Latina con el que firmamos un memorándum [después de Chile], a menudo mantenemos reuniones, estuve en Perú en marzo pasado", dijo la funcionaria de la institución reguladora supranacional de la UEE.

La ministra destacó el intenso diálogo entre la UEE y Perú sobre asuntos aduaneros, eliminación de barreras y búsqueda de nuevos socios.

"Hace un año aquí en Moscú, los peruanos inauguraron con nuestro apoyo su pabellón en el centro expositor Food City", dijo.

En opinión de Valovaya, el pabellón constituyó "un nuevo punto de entrada al mercado euroasiático" para una amplia gama de exportaciones peruanas como chocolate, cacao, frutas tropicales y hortalizas.

"Creo que tenemos una cooperación muy buena, que ya aporta resultados concretos", expresó.

A modo de ejemplo, Valovaya comentó que, además de los tradicionales café y chocolate, ha visto muchas veces en los supermercados mangos "deliciosos" y espárragos peruanos.

La firma de un TLC con Chile

La ministra también dijo que la Comisión Económica Euroasiática por el momento no negocia la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) y Chile, aunque entiende el interés del país sudamericano por el tema.

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar la cuarta reunión de la comisión mixta de cooperación entre la Comisión Económica Euroasiática —la institución reguladora supranacional de la UEE— y el Gobierno de Chile.

"No fue una reunión sobre la firma de un TLC, ahora no debatimos este tema con los colegas chilenos, aunque ellos están interesados y siempre plantean esta cuestión; no es el diálogo que mantenemos ahora con Chile", dijo.

Después de la reunión de la comisión mixta, el director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Exteriores (viceministro de Comercio Exterior), Rodrigo Yáñez, quien encabezó la delegación chilena, declaró que comenzar la negociación formal de un TLC con la UEE durante la administración del presidente Sebastián Piñera (2018-2022) "debiese ser uno de los resultados o uno de los objetivos" que Chile buscaría concretar.

"Nosotros les respondemos que esta cuestión corresponde a los cinco Estados [miembros de la UEE] y requiere una decisión consensuada, hay dos asuntos que tienen que ser resueltos antes de debatir esta idea", explicó la ministra.

Según Valovaya, el primer requisito es que los cinco países miembros de la UEE —Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia— tengan interés por el comercio con Chile.

"Por ahora el comercio se hace esencialmente con Rusia, por lo que es necesario promover este tema en Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán", dijo.

El segundo problema, continuó, consiste en que la Federación Rusa —el principal socio comercial de Chile en la UEE— tiene un comercio muy desequilibrado con el país latinoamericano.

"Por lo tanto, es importante ampliar la exportación de productos a Chile para que nuestras empresas exportadoras estén interesadas en liberalizar en el futuro el comercio con Chile, y nuestros colegas chilenos entienden y apoyan este enfoque", resaltó.

Valovaya relató que como resultado de la más reciente reunión de la comisión mixta se acordó que los colegas chilenos deberían participar de una manera más activa en todas las actividades organizadas en el espacio de la UEE.

"Por supuesto, nosotros los invitamos al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) —creo que vendrán y participarán—, también los invitamos a la Semana Euroasiática, que se celebrará el año que viene en Kirguistán, al Foro Económico de Astaná y otros eventos", dijo.

Precisó que la Comisión Económica Euroasiática espera la participación de Chile en el SPIEF a nivel de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.

"El año próximo trataremos de sostener dos reuniones: una en el SPIEF y la otra en el marco de nuestra comisión mixta en Chile", comunicó.

La próxima edición del SPIEF se celebrará del 6 al 8 de junio de 2019.

Por su parte, la delegación chilena propuso trabajar más estrechamente en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), presidido en 2019 por el país sudamericano, agregó.

Relaciones con Alianza del Pacífico en 2019

La Comisión Económica Euroasiática espera formalizar las relaciones con la Alianza del Pacífico –integrada por Chile, Colombia, México y Perú– el año que viene, anunció Valovaya.

"Ya estamos cooperando de manera bastante estrecha con la Alianza del Pacífico, creo que el año próximo lograremos formalizar nuestras relaciones", dijo la ministra.

Valovaya precisó que podría hacerse en forma de una declaración conjunta.

"Ahora esta cuestión se está analizando con nuestros socios", agregó.

Entre las organizaciones integracionistas de América Latina, la Unión ya tiene firmados memorándums de cooperación con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) y, desde el pasado 17 de diciembre, con el Mercado Común del Sur (Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela como miembro suspendido).

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada en abril de 2011

La UEE —formada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia— es la mayor alianza económica del espacio postsoviético, lanzada a principios de 2015, con una población total de unos 184 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) de 1,8 billones de dólares (según los datos oficiales de 2017).