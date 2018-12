Experto: Putin "es coherente con su forma de pensar"

"En este sentido Putin ha sido siempre muy claro, y desde el inicio de su mandato ha defendido que la paridad en la capacidad nuclear es lo que previene que haya un estallido, una guerra o cualquier problema entre Estados que tengan capacidad nuclear", dijo Galea, presidente de la Fundación Globalizar de Argentina, a Sputnik.

Putin advirtió sobre el peligro que corre la civilización en caso de una guerra nuclear, riesgo que "lamentablemente existe y hasta crece la tendencia de subestimar", y subrayó que las ventajas alcanzadas por su país "en el contexto del equilibrio estratégico", son "solo un elemento de contención para garantizar la paridad".

El líder ruso consideró que "es muy difícil imaginar cómo va a desarrollarse la situación" en caso de que EEUU efectivamente abandone el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF), tal como lo han manifestado las autoridades de Washington.

Galea subrayó las palabras del mandatario sobre el posible retiro del Tratado INF. A su criterio, un desdibujamiento de las reglas de juego "lo único que hace es potenciar la carrera armamentística".

"Esto genera una tensión. A lo que hay que apuntar es a reglas claras de juego, porque si todos los países realmente están buscando la paz, lo que tendría que hacerse es firmar acuerdos básicos y claros para que nadie pueda exceder la capacidad de otro y, por ende, no pueda ponerse encima del otro. En ese sentido se asegura la paz", consideró el experto.

En esta línea, Galea recordó que todas las nuevas tecnologías y otras capacidades innovadoras de disuasión que hagan una brecha en el equilibrio nuclear "atentan contra el orden mundial", porque significa que "hay una potencia con una capacidad superadora con respecto al resto y que, por ende, puede hacer una diferencia en una posible guerra". Incluso, otras naciones sin capacidades pueden llegar a embarcarse en una carrera armamentística.

El analista recordó cómo EEUU intentó romper el equilibrio al intentar acercar cada vez más a Rusia su escudo antimisiles en Europa, que si bien era presentado como defensivo, "en realidad era ofensivo porque anulaba la capacidad nuclear" de Rusia.

Por eso, el tenor de las declaraciones de Putin en su conferencia de prensa "tienen que ver con la postura" de Rusia, dijo el analista.

La OTAN, en busca de un enemigo

Putin también dijo que "para unir a los países de la OTAN se necesita una amenaza y si no la hay será imposible mantenerlos unidos, hay que unirse en contra de alguien como Rusia, gran potencia nuclear".

Para Galea, esto se debe a que la OTAN "se sigue pensando muchas veces como una herramienta de la Guerra Fría" y no logra adecuarse a las circunstancias actuales. Así, dijo, Europa se termina perjudicando a sí misma a través de la aplicación de sanciones y su férreo alineamiento a la alianza.

El analista resaltó que Putin comparó la situación de Rusia con la de España, cuando respondió una pregunta sobre a quiénes afectan verdaderamente las sanciones: mientras que en Rusia la tasa de paro está en un 3%, en la nación ibérica se ubica cerca del 15%.

Las acciones de la OTAN en la frontera con Rusia y las sanciones económicas buscan "tratar de quitar" a Moscú su "esfera de influencia lógica que tiene por una razón geopolítica". Eso, opinó el experto, "lo único que hace es ir en detrimento de las relaciones entre Rusia y Occidente". Moscú, dijo, es un actor importantísimo "para la toma de decisiones" en el plano mundial, como lo ha demostrado en la cuestión siria.

¿Se retira EEUU de Siria?

Galea subrayó "como nota de color" que mientras Putin daba su conferencia, Trump lanzó tuits respecto de su anuncio de retirar tropas del Pentágono desplegadas en Siria, debido a la victoria sobre el grupo terrorista ISIS (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).

Putin señaló que a grandes rasgos coincidía con Trump sobre la victoria contra ISIS en Siria, pero advirtió sobre la amenaza de que los terroristas se trasladen a regiones vecinas y recordó que en otros sitios de Medio Oriente, como Afganistán, a pesar de los anuncios reiterados de retiro de tropas, aún sigue habiendo fuerzas estadounidenses.

El presidente de la Fundación Globalizar indicó que en el tema de Siria, lo que "principalmente" hay que tener en cuenta es que la forma como Rusia encaró la crisis es completamente distinta a la de EEUU.

"Si la situación hubiera sido manejada o controlada por EEUU, hubiera resultado en mayor inestabilidad. Rusia apostó con su intervención a la estabilidad y en apoyar al Gobierno de Bashar Asad", indicó el experto.

Si bien Trump no está errado en afirmar que se le ganó a ISIS, "flaco favor hizo EEUU" al principio de la guerra, destacó Galea, para quien Rusia fue decisiva para esta derrota de los terroristas, aunque la comunidad internacional no quiera reconocerle sus esfuerzos.

En el estrecho de Kerch, "Rusia está defendiendo su territorio"

Durante su conferencia, Putin recalcó que las acciones emprendidas por Ucrania desde la crisis del 25 de noviembre en el estrecho de Kerch tienen "por objetivo aumentar la tensión (…) y a fin de cuentas perjudica los intereses del pueblo y el Estado".

Ese día, Rusia apresó tres buques militares ucranianos con 24 tripulantes a bordo que ingresaron a un sector cerrado de aguas territoriales rusas, realizando una maniobra peligrosa y desobedeciendo a los guardacostas que intentaron pararlos.

Para Galea "lo que hay que tener en cuenta, y hay que contrarrestar de los medios occidentales, es que Rusia está defendiendo su territorio". A su criterio, cuando se trata este tema, desde Occidente "no se lo toma así".

Galea consideró que la incursión de los buques ucranianos en aguas rusas fue planeada "para ponerlo en la agenda de temas del G20 [celebrado a principios de noviembre en Buenos Aires] e intentar sabotear la reunión entre Trump y Putin".

El analista coincidió con Putin que se trata probablemente de una estrategia del presidente ucraniano Petró Poroshenko para posicionarse mejor en las encuestas con vistas a los próximos comicios presidenciales, o para desviar la atención de los casos de corrupción y malversación de fondos aportados por Europa en Ucrania.

"No olvidemos que Ucrania tuvo un salvataje por parte de la UE, del que hay plata que no se sabe bien dónde está. Hay algunos manejos medio grises, entonces en ese sentido Poroshenko no llega bien a marzo y básicamente va a tratar de usar todas sus herramientas para volcar la balanza a su favor. Obviamente que no es lo que el pueblo ucraniano quiere", precisó.