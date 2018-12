El Kremlin califica de desconcertante el informe de EEUU sobre la presunta injerencia rusa

"Lo que he leído del informe, que está al alcance de todos, no puede causar otra cosa que no sea un desconcierto total, ya que en él se habla de quejas y acusaciones totalmente vagas y algunas de ellas son para nosotros completamente incomprensibles", dijo Peskov en una rueda de prensa.

Según el portavoz, Washington le echa en cara a Moscú que "cierta gente tenga un enfoque crítico de la situación en una u otra esfera de la vida estadounidense".

"No se explica qué es lo que tiene que ver con eso Rusia", subrayó el representante del presidente ruso.

Para Peskov, se trata de afirmaciones totalmente infundadas, con las que Moscú no puede estar de acuerdo.

"El Estado ruso, el Gobierno ruso no tiene nada en común con ningún tipo de injerencias, sobre todo con esas injerencias descritas de forma tan imprecisa", destacó el portavoz.