Embajador ruso ante OIEA asegura que el Tratado INF se quedó "estrecho" para EEUU

Al referirse a la intención de EEUU de abandonar el INF, el diplomático dijo que por lo "visto este tratado se ha quedado demasiado estrecho para Washington, porque cohíbe sus ambiciones militares".

© Sputnik / Stringer Rusia: la salida de EEUU del Tratado INF provocará una carrera armamentista

También supuso que ese plan puede estar relacionado con el factor chino.

Al subrayar que Moscú sigue acatando el Tratado INF, el diplomático afirmó que no hubo ninguna infracción por parte de Rusia, que siempre se atuvo a este tratado", también constató que "la parte estadounidense no logró probar lo contrario ni hizo intentos serios en este sentido".

En cuanto al ultimátum de 60 días presentado por EEUU, Uliánov dijo que parece muy raro desde el punto de vista profesional.

"Ellos no pudieron explicarnos qué significa la suspensión de la participación en este tratado, porque no hay nada qué suspender, los respectivos misiles fueron destruidos a finales del siglo pasado, la actividad de verificación cesó hace más de 15 años, o sea no hay nada que suspender, solo se puede acatar o violar este tratado", agregó.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo a principios de diciembre que Washington suspendería en un plazo de 60 días su adhesión al Tratado INF a menos que Rusia vuelva a respetarlo plenamente.

Al comentarlo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó que Washington no ha suministrado ninguna evidencia que apoye su acusación de que Moscú viola el tratado.

Según Uliánov, la ruptura del Tratado INF por EEUU puede repercutir negativamente en las negociaciones sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

"Aunque no existe vinculación directa entre el INF y el START, la ruptura del primero generaría un nuevo ambiente, unas perspectivas negativas para el START", subrayó.

Audio: EEUU: ¿ultimátum para Rusia, o para Europa?