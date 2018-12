Quién es Juan Sartori, el desconocido que vino a patear el tablero de la derecha uruguaya

La política uruguaya comienza a calentar sus motores en miras al proceso electoral, que entre mayo y noviembre de 2019 definirá el rumbo que seguirá el país en los cinco años sucesivos. En las calles y en la televisión, los distintos partidos han comenzado a hacer despliegue de piezas publicitarias, la mayor parte protagonizadas por figuras ya consolidadas en el ámbito político nacional.

Sartori es la excepción, a tal punto que su campaña inició con una serie de spots con testimonios de gente allegada a él, dando fe de su cabalidad para ejercer la presidencia: desde su madre y su abuela, pasando por camareros de restaurantes, un rematador o un cuidador de coches. Las piezas fueron lanzadas luego de unos misteriosos avisos que simplemente preguntaban "¿Quién es Juan Sartori?" y que generaron una cierta expectativa.

En los vídeos, uno los testimonios subraya su destreza al hacer asados, su madre indica la alegría como una rasgo importantísimo de su personalidad, mientras que su abuela afirma que a pesar de ser más inteligente que el resto, el precandidato nunca se vanaglorió de ello. Un hombre destaca la pasión por el fútbol del precandidato, y un mozo de restaurante dice que "siempre deja el 10%" de propina, "como debe ser".

"Quizás no conozcas a Juan Sartori. Ellos sí. Él quiere a Uruguay y sabe lo que necesita", concluyen los avisos.

A juzgar por las tendencias de búsqueda en Google, se podría inferir que muchos uruguayos realmente no conocen quién es la misteriosa persona que está detrás de ese nombre. El término de búsqueda 'quién es Juan Sartori' aparece como particularmente buscado desde Uruguay, y la mayoría de las búsquedas se concentran en los departamentos de Montevideo y Canelones, que juntos concentran a más de la mitad de la población del país.

En el gráfico de análisis para el último año, el interés a lo largo del tiempo se mantiene cercano a cero, hasta mediados de octubre, cuando algunos medios informaron de los rumores sobre la aparición de un nuevo precandidato en el Partido Nacional. Ahí el nivel llega al 45% de interés, pero luego, con el lanzamiento de la campaña de expectativa a mediados de noviembre, se alcanza el pico de 100%.

Más allá de los mensajes de amigos y familiares que se han podido ver, ¿quién es Juan Sartori? Anteriormente, sí había aparecido en los diarios, no fue por su participación en política, sino en las páginas de sociales o en la sección de finanzas o agro debido a su empresa, United Agricultural Group.

Nacido en 1981, con estudios en Harvard y Suiza, el joven empresario devenido político tiene una trayectoria en el mundo de los fondos de inversión. De muy joven fundó Union Group, un fondo de inversión que opera en agricultura, energía e infraestructura, entre otras áreas. Hizo crecer esta firma hasta venderla a sus inversores, pero él permanece al frente.

Una de las ramificaciones de este conglomerado es United Agricultural Group, que ha operado sobre todo en el sector del agro uruguayo y posee cientos de miles de hectáreas en tierras cultivables. Luego de un crecimiento exponencial entre 2008 y 2015, la firma comenzó a presentar dificultades económicas tras la caída de los precios de los commodities en 2014 y la compra de activos del grupo agropecuario argentino El Tejar en Uruguay.

Tras presentar números rojos y atrasar pagos de deudas, la calificación de este gigante del agro uruguayo fue rebajada en 2017, y el estatal Banco de la República (BROU) declaró el pasivo de UAG como incobrable, mientras que otros bancos de plaza definieron como de recuperación difícil.

Sartori renunció al directorio de UAG en junio de 2018. Recientemente, la empresa emitió un comunicado que indica que las deudas no son incobrables, pues tienen un respaldo hipotecario en las tierras sobre las que opera, y que el pasivo de UAG no es responsabilidad del empresario.

Su relación con el magnate ruso Ribolóvlev

En 2015, Sartori se casó con la rusa Ekaterina Ribolovleva en la isla griega de Skorpios, la misma en la que se casaron el armador griego Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy, viuda de John Fitzgerald Kennedy, en 1968. En ese momento el diario El País de Montevideo calificó este matrimonio como "la boda más ilustre de un uruguayo (al menos en lo que va del siglo)". En aquel momento él tenía 34 años y ella, 26.

Llegó Ekaterina Rybolovleva al Teatro Metro. La esposa de Juan Sartori se sentó en la primera fila al lado del histórico dirigente nacionalista Alem García. pic.twitter.com/9y0OOhB4Pw — Danilo Costas (@DCostas8) 11 de diciembre de 2018

​Ribolovleva —que aparece en uno de los vídeos de campaña diciendo que a Sartori "le importa su país y sabe cómo hacer que las cosas pasen"— es hija del empresario multimillonario Dmitri Ribolóvlev, cuya fortuna lo ubica en el lugar 18 en la clasificación de los 200 empresarios rusos más ricos.

En su nota de 2015, El País indica que la fortuna de Ribolóvev, que estimaba en 10.000 millones de dólares, "equivale al 20% del PIB de Uruguay". Según Forbes, está en el puesto 242 entre los millonarios de todo el mundo, y estima su patrimonio en 6.800 millones de dólares, forjado en su mayoría a partir de la venta de su participación en la empresa de fertilizantes Uralkali.

Ribolóvlev es también dueño del AS Monaco FC, y fue imputado en noviembre de 2018 por la Justicia del principado, debido a su presunta implicación en delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La isla de Skorpios fue vendida a Ribolóvlev por Athina, la heredera del imperio de Onassis, por una cifra no divulgada. Y la fecha elegida por ambos para casarse coincidió con el aniversario del legendario matrimonio entre Onassis y Kennedy. El hecho fue cubierto por las revistas del corazón europeas, y mencionado tangencialmente por la prensa uruguaya.

Las reticencias en el partido de Sartori

El Partido Nacional, la fuerza política por la que Sartori aspira a la presidencia, es la principal de la oposición: cuenta con 10 senadores de un total de 30, así como 32 diputados de un total de 99. Su candidato presidencial en 2014, Luis Lacalle Pou, fue el contrincante del actual presidente Tabaré Vázquez (del progresista Frente Amplio). Perdió en el balotaje con el 46% de los votos, frente al 54% acumulado por Vázquez.

"Una cantidad de emociones nuevas, sobre todo, el trabajo para servir al país." #VamosACrearFuturo pic.twitter.com/B3pKvtFZ0C — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) 7 de diciembre de 2018

​Según las leyes de Uruguay, solo puede haber una fórmula por partido para aspirar a la presidencia. Todos ciudadanos están habilitados para elegir a su candidato preferido, en comicios primarios y abiertos, no obligatorios, durante la última semana de junio del año electoral.

Por que el @PNACIONAL? “El que conozca la historia de este país sólo puede ser Blanco” citando a Pivel Devoto @JuanSartoriUY nos cuenta con que caudillo se siente identificado @Blancos_UY pic.twitter.com/3KhTHWHpWw — @Chiqui (@MVicKyVera) 13 de diciembre de 2018

​Sartori se suma a tres candidatos con más trayectoria dentro de las filas partidarias, conocidas ya por la ciudadanía: Lacalle Pou (hijo a su vez del expresidente Luis Alberto Lacalle), Jorge Larrañaga y Verónica Alonso, los tres integrantes del Senado. La interna de este partido es una de las más tensas y las más aguardadas.

La entrada del multimillonario no ha sido vista con buenos ojos por muchos de sus correligionarios. El diputado Pablo Abdala, vinculado al sector de Lacalle Pou dijo en Twitter que "para ser precandidato por el Partido Nacional por lo menos hay que tener legitimidad, trayectoria militante y reconocimiento partidario". "No hay lugar para paracaidistas con plata", sentenció.

"Varios me preguntan quién es Sartori, el candidato del Partido Nacional que surge ahora: no lo conozco, nunca lo vi y no sé qué piensa. Bienvenidos todos los que ayuden a sumar en el Partido, pero alguien que vive hace más de 20 años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uruguay", dijo la precandidata Verónica Alonso.