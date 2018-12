El Kremlin considera infundadas las acusaciones contra Bútina

"El Kremlin no tiene ninguna reacción [ante las confesiones de Bútina], reiteramos nuevamente que consideramos las acusaciones en su contra totalmente infundadas", dijo el portavoz.

La jueza estadounidense Tanya Chutkan aceptó la víspera la declaración de culpabilidad de Bútina referente a los cargos de conspiración con varios individuos contra EEUU. La rusa afirmó además que no fue obligada a aceptar un alegato de culpabilidad.