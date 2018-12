Kremlin vuelve a catalogar de competencia desleal la postura de EEUU sobre Nord Stream 2

El 11 de diciembre, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una resolución que expresa su oposición a que se complete el proyecto del gasoducto Nord Stream 2.

© AP Photo / Brennan Linsley ¿Por qué EEUU no logra 'librarse' de Rusia en el mercado de gas europeo?

El Kremlin no ve "nada nuevo" en esta resolución, es una "posición similar a la que fue expresada antes tanto por el presidente de EEUU, como por el Departamento de Estado", dijo Peskov a la prensa.

"No la vemos correcta, no la consideramos aceptable porque se trata de intentos de obstruir un proyecto puramente comercial, que, de hecho, no solo beneficia al proveedor de gas, a Rusia, sino también a los consumidores de gas, principalmente Alemania", enfatizó.

Peskov añadió que "el proyecto tiene una serie de ventajas competitivas y EEUU busca obstaculizar su implementación, activando todas las herramientas aceptables e inaceptables, que no hacen más que camuflar la competencia desleal".

El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

Países como EEUU, Ucrania, Letonia, Lituania y Polonia expresan su rechazo a su construcción, advirtiendo que haría aumentar la dependencia del gas ruso.

Rusia insiste en que el proyecto Nord Stream 2 es puramente comercial y competitivo, y no implica el fin del tránsito del gas ruso a la UE a través de Ucrania.