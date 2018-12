"Los planes de EEUU en Venezuela se han dificultado bastante"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a alertar sobre los intentos de un golpe de Estado en contra de su Gobierno. Para el analista internacional Basem Tajeldine, estas palabras "no deberían sorprender a nadie", a la luz de las declaraciones de altos cargos de la Casa Blanca y de países latinoamericanos hostiles con Caracas.

En ocasión de su voto en los comicios municipales del 9 de diciembre, Maduro denunció que desde la Casa Blanca se está pergeñando "un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado contra el régimen constitucional, democrático y libre" de su país.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: la Casa Blanca organiza un golpe de Estado en Venezuela

Tajeldine subrayó que Maduro tiene fundamentos para lanzar esta denuncia, a la luz de declaraciones emitidas por el Departamento de Estado y "otros personeros del Gobierno y del Senado" de EEUU, que "han apoyado públicamente la desestabilización del país y han hecho llamados a las Fuerzas Armadas del Estado venezolano para que se rebelen contra el presidente".

"Están ofendiendo a nuestras Fuerzas Armadas, porque en su mayoría no hay traidores dentro de ellas ni existen mercenarios en el país. (…) Sabemos que todo forma parte de una trampa que pretende utilizar a algunos elementos de las Fuerzas Armadas para provocar una rebelión, un golpe de Estado y un cambio de régimen político, con el fin de imponer uno aquí a favor de EEUU", dijo el experto.

Para Tajeldine, "están buscando lo que consiguieron quizás con facilidad en otros países, como por ejemplo en Libia". No obstante, "en Venezuela se les ha dificultado bastante", pues no hay militares que actúen según estos planes: el experto consideró que "el mayor desespero de EEUU" es no poder conseguir este apoyo en los cuadros castrenses.

Por otra parte, el hijo del presidente electo de Brasil, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, también lanzó sus dardos contra Caracas y Cuba. En una intervención en la Cumbre Conservadora de las Américas, el hijo del presidente —calificado por algunos como 'canciller paralelo', algo que él mismo rechaza— indicó que Brasil estaría dispuesto a albergar una corte para juzgar a oficiales cubanos. En el evento, además, se abordó la idea de intervenir no solo en la isla, sino también en Venezuela y Nicaragua.

"EEUU ha intentado de varias formas acabar no solamente con el gobierno de Venezuela sino con todos los movimientos y partidos progresistas y revolucionarios de la región, muchos de ellos que llegaron en el pasado al poder y lo han perdido por diferentes circunstancias. En el caso de Brasil, un golpe institucional de Estado contra Dilma Rousseff y por la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva que coartó la posibilidad de que el PT tomara nuevamente las riendas del país", indicó el experto.

© REUTERS / Yuri Gripas EEUU "busca motivar un golpe de Estado" en Venezuela

Según dijo, en otras partes de la región ha habido "una campaña de manipulación brutal contra la izquierda", y los cambios de signo político surgidos en este proceso "configuraron un amplio abanico de posibilidades y de peones para EEUU en la región en su estrategia geopolítica".

En el caso de Venezuela, Tajeldine recordó que "se han empleado mil formas", particularmente un "bloqueo financiero y comercial, que ha asfixiado el país con falsas sanciones" impuestas por Washington "so pretexto de creerse un policía de la región que ha considerado siempre su patio trasero".

En ese sentido, la retórica adoptada por figuras importantes en el Gobierno de Jair Bolsonaro (que asumirá el 1 de enero de 2019) el país se vuelve más proclive a "ser utilizado en una agresión" contra Venezuela orquestada desde EEUU.

Según el experto, a medida que una crisis económica, social y política en Brasil comience a "profundizarse", aumente la necesidad del Gobierno de aquel país de utilizar a Caracas como un "chivo expiatorio para exculparse de los fracasos de su propio Gobierno".

Tajeldine se refirió a Colombia, otro de los países que ha "azuzado" una guerra contra Venezuela. Según dijo, "están utilizando falsos positivos en las fronteras" para aumentar las tensiones en miras a un posible conflicto.

Por otra parte, indicó Tajeldine, la visita de Nicolás Maduro a Rusia y la llegada de los cazabombarderos desde Moscú para realizar ejercicios militares, "quedan desmontados y en ridículo todos aquellos señalamientos de que Venezuela está aislada completamente". Del mismo modo, las inversiones chinas en el país o la visita del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y la intensificación del vínculo político, económico y comercial con Ankara son muestras de que Caracas aún cuenta con apoyo en la esfera internacional.

Del mismo modo, Tajeldine subrayó que las intenciones de adjudicar a Venezuela una "crisis humanitaria que no existe" tienen como fin desestabilizar al país. A su criterio, existe "una crisis económica completamente impuesta desde afuera" a través de sanciones, agravado en parte debido a que el país "no ha sabido trascender en más de 100 años un modelo rentista monoproductivo y de dependencia", que ha sufrido bastante la caída del precio del crudo.