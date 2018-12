Embajador ruso: EEUU no logró que la UE aumentara sanciones a Rusia por incidente en Kerch

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU utilizó el incidente en el estrecho de Kerch para convencer a la UE de que aumente las sanciones contra Rusia, pero sus intenciones no tuvieron éxito, declaró el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov.

"No es ningún secreto que, en la situación actual los estadounidenses presionaron a la Unión Europea para que use el incidente de Kerch como un motivo para aumentar la presión de las sanciones, pero esto no funcionó", dijo Chizhov a la cadena Rossiya 24.

© REUTERS / Hannah McKay UE condiciona aumentar las sanciones a Rusia dependiendo de la situación en el mar de Azov

El 25 de noviembre, tres barcos de las Fuerzas Navales ucranianas violaron la frontera rusa al entrar en una zona provisionalmente cerrada del mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov.

Las embarcaciones ucranianas realizaron maniobras peligrosas e hicieron oídos sordos a la exigencia de parar, por lo que fueron detenidas con sus 24 tripulantes.

Moscú calificó la incursión ucraniana de provocación y denunció que Kiev violó las normas fundamentales del derecho internacional.

A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que con ese incidente Kiev busca ganar puntos de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de marzo de 2019.