Maduro: la Casa Blanca organiza un golpe de Estado en Venezuela

"Hoy está en marcha, y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca, un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado, contra el régimen constitucional democrático y libre que hay en nuestro país", indicó el jefe de Estado venezolano en declaraciones ofrecidas a la prensa tras ejercer su derecho al voto en Caracas.

El mandatario señaló que dará detalles a la prensa, si antes no lo hacen los diarios del país norteamericano The New York Times y The Washington Post.

"Las conspiraciones que vienen de la Casa Blanca, voy a dar una rueda de prensa en estos días para dar detalles y datos de la conspiración que viene de la Casa Blanca, no sé si el New York Times y Washington Post me van a tubear (quitar la primicia), porque ellos también tienen datos bien precisos", agregó.

No obstante, el presidente venezolano destacó que ningún intento de desestabilización progresará en su país porque la Fuerza Armada y la población están en alerta para defender la Constitución.

Los venezolanos acudieron el 9 de diciembre a las urnas para elegir a 2.459 concejales.

La jornada de estos comicios cerró a las 18.00 hora local (22.00 GMT), y el conteo de votos se realizará de manera automática, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el cual se espera presente en las próximas horas un primer boletín con los resultados.