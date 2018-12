Putin no responde a las llamadas telefónicas de Poroshenko

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que no responde a las llamadas telefónicas de su par ucraniano, Petró Poroshenko, para no participar en su campaña electoral.

"No es que no quiera hablar con Petró Poroshenko, el caso es que no quiero participar en su campaña electoral", contestó Putin a la petición de comentar la ausencia de la conversación telefónica solicitada por Ucrania.

Según Putin, Poroshenko crea hábilmente situaciones de crisis y provocación e inmediatamente hace recaer la responsabilidad de lo que hizo a Rusia, después de que "pretenda demostrar que resuelva con éxito los problemas surgidos".

"Esta es una combinación simple y no quiero participar en estas combinaciones y no lo haré", subrayó.

El 25 de noviembre, tres barcos de las Fuerzas Navales ucranianas violaron la frontera rusa al entrar en una zona provisionalmente cerrada del mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov.

Las embarcaciones ucranianas realizaron maniobras peligrosas e hicieron oídos sordos a la exigencia de parar, por lo que fueron detenidas con sus 24 tripulantes.

Moscú calificó la incursión ucraniana de provocación y denunció que Kiev violó las normas fundamentales del derecho internacional.

A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que con ese incidente Kiev busca ganar puntos de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de marzo de 2019.

La libre navegación en el mar de Azov —mar interior entre Rusia y Ucrania, según un acuerdo bilateral— se complicó en los últimos meses después de que guardacostas ucranianos detuvieran a dos barcos rusos que habían visitado la región rusa de Crimea, un territorio que Kiev considera ocupado.