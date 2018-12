Abás denuncia que EEUU mina la solución de la crisis entre Palestina e Israel

ROMA (Sputnik) — El líder palestino, Mahmud Abás, denunció que el actual Gobierno de EEUU se ha convertido en un obstáculo en la solución del conflicto palestino-israelí y advirtió que EEUU no puede ser el único intermediario en ese proceso.

"EEUU no puede ser el único intermediario en la solución del conflicto palestino-israelí (…), no queremos tener nada en común con esa administración y no aceptaremos ningún plan que parta de ellos", dijo el líder palestino en una entrevista al diario italiano La Stampa.

Abás recordó los últimos pasos dados por la Casa Blanca, como el reconocimiento de Jerusalén en calidad de capital de Israel y la reducción de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que no refuerzan su papel de mediador en la solución de la crisis.

El político destacó que está dispuesto a mantener un diálogo directo con Tel Aviv que cuente con la participación de otros países.

"Europa también podría jugar su papel y nosotros seguimos abiertos a unas negociaciones directas, he sido invitado varias veces a un encuentro con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en particular, en Moscú, por invitación del presidente [Vladímir] Putin, pero él [el jefe del Gobierno israelí] nunca asistió", subrayó Abás.

