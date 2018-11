Amenazas, asesinatos y guerras: lo que precede a la cumbre del G20

La columnista de Sputnik Galia Ibragímova explica qué hay que esperar de la cumbre del G20 que se celebrará entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires y los sucesos políticos que más atención van a captar.

El encuentro más esperado

Uno de los temas más discutidos antes de cada cumbre internacional es el posible encuentro entre los mandatarios de Rusia y EEUU. A pesar de que las discusiones ya no son tan activas como antes de la cumbre de Hamburgo, el tema sigue siendo popular, indica la columnista.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Moscú no descarta que Occidente esté involucrado en la provocación de Kiev en el estrecho de Kerch

De hecho, ya hace medio año que Moscú y Washington están tanteando una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump. Sin embargo, los recientes eventos en el estrecho de Kerch no contribuyeron a las ya inciertas perspectivas de este encuentro.

Tema relacionado: El G20, en cifras

Así, el presidente estadounidense anunció su decisión de cancelar el encuentro con Vladímir Putin debido al hecho de que los marineros y buques ucranianos no fueron devueltos tras el conflicto que tuvo lugar entre los agentes fronterizos rusos y marineros ucranianos.

Sin embargo, la columnista destaca que antes de ello la propia Administración Trump no se apresuró a cancelar la reunión y enumeró los temas que estaban previstos para la discusión en Buenos Aires, que se consideraba como una continuación del diálogo establecido en Helsinki.

Más: Poroshenko vuelve a pedir a la OTAN que envíe sus buques de guerra al mar Negro

Por su parte, el Kremlin no prestó atención a las dudas del mandatario estadounidense y hasta el último minuto informaba de que Rusia partía de la premisa de que la reunión entre Putin y Trump tendría lugar.

La guerra comercial llega a la cumbre económica

Donald Trump tampoco tiene clara la reunión con el líder chino, Xi Jinping, con el fin de discutir las discrepancias comerciales entre las dos potencias mundiales, señala la columnista.

También: G20: Europa teme las consecuencias de la guerra EEUU-China

De acuerdo con Ibragímova, la principal condición de Pekín sigue siendo un diálogo igualitario sin la presión ejercida por Washington en un intento por imponer sus intereses en las relaciones con China.

© Sputnik / Sergey Guneev Por qué Trump está en la cuerda floja en la guerra comercial con China

Por su parte, en vísperas de la cumbre económica, las autoridades chinas enviaron una lista de concesiones que el gigante asiático está dispuesto a hacer con tal de acabar con la guerra comercial desatada por Trump.

No obstante, el descontento de EEUU en relación a China no se limita a los aspectos económicos, afirma Ibgragímova. Según explica, cuestiones políticas como el refuerzo de Pekín en el mar del Sur de China tampoco agradan al país norteamericano.

Por lo cual, ninguna de las dos partes se atreve a dar pronósticos sobre un posible encuentro entre los mandatarios de estas potencias económicas.

El más atacado del G20

La columnista opina que será el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman Saud el que la pasará peor después de que se le acusara de estar involucrado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.

© AP Photo / Cliff Owen Juez argentino pide a Arabia Saudí y Yemen información sobre príncipe Bin Salman

Varios días antes de la cumbre económica, el príncipe heredero dio una gira por algunos países árabes, en algunos de los cuales no fue bienvenido . Así, en Túnez cientos de manifestantes salieron a las calles culpando al heredero del asesinato y de haber desatado la guerra en Yemen. La reacción social en Egipto fue similar.

En la sede de la cumbre, Argentina, los defensores de los derechos humanos también exigieron que el príncipe heredero fuera detenido para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

No obstante, el vicecanciller argentino Daniel Raimondi dijo a Sputnik que al ser un representante de un estado soberano, Mohammed bin Salman gozará de inmunidad diplomática durante el G20.

Además: Cumbre del G20: ¿la más inquietante hasta el momento?

Pero las dudas de Donald Trump tampoco pasaron de lado al príncipe heredero saudí con la explicación oficial de que "la agenda del mandatario estadounidense está repleta de encuentros bilaterales y no quedó tiempo para reunirse con Bin Salman".

La columnista señala que Washington tiene la intención de mantener la alianza estratégica con Riad. Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aceptó la solicitud de Arabia Saudí de mantener una reunión conjunta.

"En caso de que no haya problemas y los líderes mundiales sigan comunicándose con Bin Salman como si no hubiera pasado el asesinato del periodista, su herencia al trono no estará bajo amenaza", señala Ibragímova.

Trump vuelve a politizar la cumbre del G20

De acuerdo con la columnista, a pesar de la gran variedad de temas que son discutidos y tratados en el transcurso de la cumbre económica, el aspecto político vuelve a tomar la delantera.

Así, uno de los temas tradicionales de la cumbre del G20 es el cambio climático, pero las recientes declaraciones del Donald Trump sobre el carácter ficticio de este problema contribuirán a su politización, concluye Ibragímova.

Relacionado: G20 en Argentina: la visita de Trump, ¿otro gran fiasco?