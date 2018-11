Trump asegura haber provocado caída de precios del petróleo tras telefonear a Arabia Saudí

"El precio era de 82 dólares, probablemente hace dos meses y medio estábamos en 82 dólares por barril, y subía a 100 dólares, y eso habría sido como un aumento masivo de impuestos, y no quería eso, les llamé y dejaron que el pecio empezara a bajar, y ahora estamos a 52 dólares", dijo al comentar las preguntas sobre posible implicación del príncipe heredero de Arabia Saudí en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

© AP Photo / Hasan Jamali El rey de Arabia Saudí asegura que Riad aporta estabilidad al mercado del petróleo

Según Trump, Arabia Saudí es un importante aliado de EEUU que "puede hacer que los precios suban o bajen", un aliado que "invierte miles de millones de dólares en nuestro país".

"Así que tomo en consideración todos los factores, él (Mohammed bin Salman) lo niega en absoluto, él me lo negó en tres ocasiones, en tres llamadas diferentes, y muchas otras personas también lo niegan. ¿Lo hizo él? (ordenar el asesinato de Khashoggi) Como dije, quizás lo hizo y quizás no, pero mientras, Arabia Saudí invierte miles de millones de dólares en Estados Unidos, quiero que los inviertan aquí. No quiero que los inviertan en China o Rusia", aseveró Trump.

El ministro de Energía saudí, Khalid Falih, declaró a principios de noviembre que la extracción de petróleo en el país este mes está por encima del nivel de octubre, pero en diciembre volverá a disminuir.

Según el ministro, el aumento temporal de la producción petrolera se debe a una elevada demanda por parte de las refinerías.