China, dispuesta a defender sus intereses al sostener diálogo con EEUU

"Hemos subrayado en muchas ocasiones que la cooperación económica y comercial entre China y EEUU es provechosa por su naturaleza misma, estamos preparados para buscar la eliminación de las discordias al sostener negociaciones en pie de igualdad, franqueza y honestidad", dijo el diplomático en vísperas de la reunión de los líderes de ambos países en el marco de la cumbre del G20.

Al mismo tiempo subrayó que "China defenderá con firmeza sus derechos e interese legítimos".

También recordó que los presidentes de China y EEUU, Xi Jinping y Donald Trump, llegaron a un acuerdo de que las partes deben elaborar una solución aceptable para ambos.

"Los líderes se reunirán próximamente, esperamos que EEUU junto con la parte china desarrolle esfuerzos para que la reunión dé resultados positivos", subrayó Geng Shuang.

La cumbre del G20 se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Argentina.

Trump anunció la semana pasada que no descarta firmar un convenio comercial con China durante el encuentro, pero en una entrevista con The Wall Street Journal dijo que es poco probable que acepte la propuesta de Pekín de no subir del actual 10% al 25% los impuestos sobre los artículos chinos importados.

© REUTERS / Kay Nietfeld,Pool Experto: el proteccionismo de EEUU genera el peligro de una nueva crisis económica mundial

EEUU y China, la primera y la segunda economías del mundo, respectivamente, se han enzarzado en una guerra comercial a gran escala en los últimos meses.

Desde el 24 de septiembre, aplican una tarifa del 10% a las importaciones mutuas por 200.000 millones de dólares y, según las previsiones, el impuesto se elevará al 25% a partir de 2019.