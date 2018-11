Por qué Erdogan, políticos de derecha y Facebook se unen contra Soros

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se unió al club de los líderes europeos que de una u otra manera critican al filántropo y multimillonario estadounidense George Soros. El mandatario turco lo hizo al acusar a Soros de apoyar las protestas antigubernamentales celebradas con objetivo de dividir a Turquía y otras naciones.

© AFP 2018 / Lakruwan Wanniarachchi Putin: "Soros se mete en todas partes"

"[Osman Kavala], el que que financió a los terroristas durante los incidentes de Gezi [manifestaciones que se produjeron en el parque de Gezi de Estambul] se encuentra actualmente en prisión. ¿Y quién está detrás de él? El famoso judío húngaro George Soros. Este es el hombre que se dedica a dividir a las naciones y destruirlas. Tiene muchísimo dinero y lo está gastando de esta manera", declaró Erdogan en un mensaje lanzado a la oposición.

Te puede interesar: Soros vuelve a engañar a todos

Según el medio Al-monitor el presidente turco califica las manifestaciones en Gezi como el primer serio intento que Occidente emprendió en 2013 para destituirle del poder. Erdogan cree que Kavala está detrás de estos eventos y todos los medios de comunicación gubernamentales apodan a Kavala como el 'Soros rojo' destacando de esta manera sus tendencias ideológicas izquierdistas.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Hungría le da un puntapié a George Soros

Sin embargo, esta no es la primera vez que George Soros y su red internacional Open Society Foundations provocan los animados debates y las feroces críticas entre los políticos derechistas de Europa. En verano el Parlamento de Hungría aprobó la ley denominada Stop Soros que criminalizó y castigó con penas de hasta un año las actividades encaminadas a ayudar a los migrantes irregulares.

Esta legislación fue considerada un desafío para George Soros que en repetidas ocasiones había sido criticado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por haber realizado una supuesta interferencia en los asuntos internos y las elecciones a través de una red de las ONG.

"Nosotros estamos luchando contra un enemigo que difiere de nosotros. No actúa abiertamente sino que se oculta; no lleva una lucha directa sino taimada; (…) que no cree en la cooperación, sino que especula con dinero; que no tiene su propia patria sino que se siente poseedor del mundo entero", dijo el primer ministro húngaro en marzo aludiendo a Soros.

Acosada por el Gobierno húngaro Open Society Foundations tuvo que trasladar su sede regional de Budapest a Berlín, donde, según el periódico The Handelsblatt, inmediatamente llamó la atención del partido alemán de derecha Alternativa para Alemania.

El portavoz del partido Petr Bystron supuso que la Open Society Foundations con su presupuesto anual del 1.000 millones de dólares tenía como objetivo nada más que ejercer influencia sobre la opinión pública de Alemania.

"George Soros fue demasiado lejos con su ideología de fronteras abiertas" declaró Bystron.

Además, este año el multimillonario estadounidense logró 'enemistarse' no solo con los políticos sino con las empresas.

El vicepresidente de políticas públicas y comunicaciones de Facebook, Elliot Schrage, contrató a la empresa Definers Public Affairs para contratacar a Soros después de que este calificara la red social como una amenaza para la sociedad.

"Los monopolios de Internet no tienen ni voluntad ni inclinación para proteger a la sociedad contra las consecuencias de sus acciones. Eso les convierte en una amenaza", declaró Soros en enero enal referirse a Facebook y Google y al agregar que "sus días están contados".

Schrage escribió en su blog que en Facebook "no habían escuchado tal crítica de Soros previamente" y que "querían determinar si hubiera tenido cualquier motivación financiera".

Desde septiembre de 2018 los valores de Facebook han perdido el 20% de su precio pero este desplome no afectó al magnate estadounidense dado que este había logrado vender sus acciones de Facebook antes de que ocurrieran las turbulencias en la bolsa y parece que lo hubiera hecho gracias a los conocimientos de un informador.