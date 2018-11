Vicecanciller ruso asegura que Moscú mantiene el diálogo con EEUU sobre el Tratado INF

"Sostuvimos y continuamos sosteniendo un diálogo regular con EEUU sobre el tema del Tratado INF en los formatos correspondientes", señaló.

Según el vicecanciller, tuvieron lugar dos reuniones de la Comisión Especial de Control, órgano creado en el marco del cumplimiento del Tratado, durante los últimos años.

"Además, se sostuvieron varias rondas de consultas bilaterales de expertos en el marco de las cuales hubo intercambios de preguntas y respuestas", aseveró.

Riabkov especificó que "algunas cosas las recibíamos y transmitíamos por escrito, otras, por vía oral".

"No existe fundamento alguno para decir que no respondimos a alguna pregunta estadounidense", indicó.

El diplomático afirmó que cualquier conjunto de preguntas referentes "a un tema tan sensible, relacionado con acusaciones de una parte contra otra, exige ser procesado".

"En este proceso se implican todas las entidades especializadas, no es que al recibir algunas preguntas nos sentemos a una computadora, escribamos las respuestas y las devolvamos; por ello no hay cronogramas concretos de quién y cómo responde a tal o cual pregunta, simplemente no existen", explicó.

El vicecanciller alegó que "estamos inmersos en el proceso, y lo fundamental es que estamos interesados en continuar el diálogo".

"A diferencia de EEUU, que al acusarnos de violar el tratado llegó a la conclusión de que para ellos carece de valor, mientras que nosotros, al expresar a Washington reclamaciones mucho más fundamentadas, no nos permitimos algo así, no declaramos que nos salimos del tratado", concluyó.

El 20 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país abandonaría el Tratado INF.

Firmado por EEUU y la Unión Soviética en 1987, este acuerdo prohíbe a las partes disponer de misiles con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

Washington y Moscú se han acusado mutuamente en varias ocasiones de desarrollar misiles que violan este pacto.

Trump amenazó también con un incremento de la capacidad nuclear de EEUU hasta que otros países como Rusia y China "entren en razón".

Moscú declaró que esas afirmaciones suscitan preocupación, ya que la medida hará que el mundo se vuelva más peligroso.

