Al conocerse la noticia de que un general mayor ruso podría ocupar el puesto de presidente de Interpol, los principales medios de comunicación y políticos occidentales desplegaron una feroz campaña mediática en su contra.

El periódico británico The Guardian publicó los comentarios del parlamentario británico Tom Tugendhat, quién declaró que poner a un ruso a la cabeza del Interpol es igual que "poner a una zorra a cargo del gallinero".

Tugendhat no fue el único político del Reino Unido que se manifestó en contra de la candidatura de Prokopchuk. El líder del partido británico Liberal Demócratas, Vince Cable, declaró que la elección de Prokopchuk convertiría a Interpol en "una rama de la mafia rusa".

El periódico estadounidense The Washington Post fue un poco más allá y publicó un artículo titulado "Hay un lobo a las puertas de Interpol. La agencia no tiene que dejarle hacerse el cargo", en el que llamaba directamente a no elegir al candidato ruso.

Bill Browder, el financista británico y el exadmirador del presidente ruso escribió en su cuenta de Twitter que la elección del candidato surcoreano Kim Jong-yang para el puesto del presidente de Interpol fue "una total humillación para Putin" que debería "estar zapateando furioso alrededor del Kremlin".

A pesar de todos estos comentarios, The Times comunicó que Prokopchuk "fue respetado por sus colegas y considerado como un candidato más competente que su rival surcoreano".

Por su parte, la periodista rusa María Baliábina considera que "los estadounidenses podrían pensar que el representante del país acusado por los medios mainstream de todos los males no debería estar luchando contra el crimen organizado".

La columnista destaca en su artículo para Sputnik que EEUU no es el único Estado que se oponía a la elección de Prokopchuk. Ucrania también rechazaba tal escenario.

El ministro del Interior de Ucrania, Arsén Avákov, escribió en su cuenta en Twitter que el posible nombramiento del candidato ruso "es absurdo y contradice el espíritu y a las metas de la organización".

"Si los argumentos de Ucrania y los de otros países no son escuchados, Kiev estudiará la posibilidad de suspender su membresía en Interpol", anotó.

De acuerdo con la periodista, el hecho más interesante es que el hermano del candidato ruso es el representante permanente de Ucrania ante las organizaciones internacionales en Viena.

El resultado de esta presión ejercida por parte de los distintos políticos y medios de comunicación internacionales es bien conocido: el candidato de Corea del Sur fue elegido para ocupar el sillón del presidente de Interpol.

En comparación con Prokopchuk, Kim Jong-yang goza de un gran apoyo en EEUU porque allí creen que no va a usar a Interpol para perseguir a oponentes políticos.

"Es muy interesante ver cómo se percibe en Washington el trabajo de una organización internacional y el de su presidente. ¿Acaso ondeaba una bandera china encima del edificio de Interpol y se enviaban todos los informes directamente a Pekín durante la gestión del anterior presidente Meng Hongwei?", se pregunta la autora del artículo.

Usualmente la principal tarea del presidente de una gran organización internacional es coordinar su trabajo.

"Aquí no hay tiempo para plasmar intereses propios. Y no es muy importante de qué país proceda el presidente. Eso es así solo para la gente adecuada, pero un el mundo en que el absurdo ha triunfado, los logros profesionales no importan nada", concluye.