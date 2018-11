Ankara: Turquía hace todo por controlar la situación en Idlib

Turquía y Rusia acordaron el 17 de septiembre establecer una zona desmilitarizada en Idlib a partir del 15 de octubre, en la línea de separación entre las tropas sirias y la oposición armada.

Los militares turcos se comprometieron a separar a los terroristas de la oposición siria, objetivo que hasta la fecha no se ha conseguido.

"La situación en Idlib no es nada fácil, allí se establecieron numerosos grupos armados y es muy difícil controlarlos, sobre todo si intenta hacerlo un solo país… Pero Turquía hará lo posible para tomar el control de la situación", dijo Safi en declaraciones a Sputnik.

Comentó además que Turquía necesita el apoyo de Rusia y de otros países, incluida Siria.

"Es importante que el régimen sirio no estorbe, no desestabilice el proceso… El proceso actual es tan sensible que cualquier injerencia puede echar a perder todo", afirmó el representante turco.

Safi indicó que Siria tiene 3,5 millones de habitantes y que si la situación sigue empeorando, todos "se lanzarán a Turquía y a Europa, lo que traería nuevos problemas sociales".

"De manera que el problema de Idlib debe resolverse desde posiciones humanitarias", agregó el miembro del Comité de Seguridad y Política Exterior de la administración del presidente de Turquía.

Asimismo, la Unión Europea y Turquía tras las negociaciones en Ankara subrayaron la necesidad de que todos los bandos del conflicto sirio cumplan con el memorándum sobre la estabilización en la provincia siria de Idlib.

"Destacamos la importancia de un alto el fuego duradero basado en la implementación total del Memorándum sobre la estabilización de la situación en la zona de distensión de Idlib y el cumplimiento de sus disposiciones por todas las partes implicadas", dice un comunicado conjunto difundido por el servicio diplomático europeo.

© Sputnik / Anton Denisov ¿Quiere EEUU dictarle a Turquía lo que tiene que hacer en Siria?

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas.

La solución a la crisis se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.

Además, la UE y Turquía subrayaron también "la importancia de preservar el Plan de Acción Integral Conjunto [el pacto nuclear iraní] y mantener beneficios económicos para Irán que provienen del levantamiento de las sanciones en el marco de los acuerdos".

Este 22 de noviembre la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se reunió en Ankara con el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, en el marco del diálogo político de alto nivel que se reanudó por primera vez desde julio de 2017.