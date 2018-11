China considera absurdos los llamados de EEUU a excluirla de la OMC

Anteriormente, el asesor económico del presidente Trump, Kevin Hassett, dijo que China "se comporta mal" en la OMC y planteó la posibilidad de excluirla de la organización.

© Sputnik / Maria Tchaplygina La OMC valora la membresía de China

"La OMC es una estructura multilateral y no estadounidense, todos los países miembros de la OMC son iguales entre sí y no dependen de EEUU; aunque las insinuaciones de algunos individuos estadounidenses sobre la expulsión de China de la OMC no tienen sentido, esto revela el verdadero rostro de Estados Unidos, que aplica la política de la fuerza bruta y el terror psicológico y se considera a sí mismo por encima de los demás", comentó Geng las palabras de Hassett.

El diplomático recordó que desde que Trump se instaló en el Despacho Oval, EEUU abandonó la Unesco, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Acuerdo de París sobre el medioambiente, el pacto nuclear con Irán y otros tratados internacionales.

"Recientemente, EEUU amenazó con retirarse de la OMC y hoy ya quiere excluir a China de la OMC, es absurdo", agregó Geng.

Destacó que las diferencias existentes en la OMC se pueden resolver mediante el diálogo y las consultas.

© AP Photo / Andy Wong China toma en sus manos la bandera de la globalización

"China es el mayor país comercial del mundo, la segunda economía mundial, si EEUU se atreve a decir que incluso China debería ser excluida de la OMC, ¿qué pasará con otros países? ¿cuál será el próximo?", cuestionó el diplomático.

EEUU y China, primera y segunda economías del mundo, respectivamente, se han enzarzado en una guerra comercial a gran escala en los últimos meses.

En julio pasado, establecieron un arancel recíproco del 25% a productos por valor de 50.000 millones de dólares.

Desde el 24 de septiembre, aplican una tarifa del 10% a las importaciones mutuas por 200.000 millones de dólares y, según las previsiones, el impuesto se elevará al 25% a partir de 2019.

Te puede interesar: ¿Sobrevivirá la Organización Mundial de Comercio a la guerra comercial?

En julio pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con gravar con aranceles por un valor de 500.000 millones de dólares las mercancías chinas, prácticamente la totalidad de lo que EEUU importa de China.