EEUU busca contrarrestar la creciente influencia china y rusa en América Latina

Así lo reconoció el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general David Goldfein, tras su viaje a Colombia.

© AP Photo / Elizabeth Dalziel China intenta reducir la influencia de EEUU en América Latina gracias a… ¿Nicolás Maduro?

En una entrevista con Foreign Policy, Goldfein dijo que Colombia y otros países latinoamericanos se arriesgaban a quedar fuera de las operaciones estadounidenses y aliadas si dejaban de comprar equipo militar a Estados Unidos y se dirigían a otros mercados.

"Si bien puede haber otro equipo barato disponible en el mercado, llega a ser realmente difícil conectarlo y compartirlo dentro del sistema", explicó Goldfein.

"Cuando se trata de China y Rusia, estamos buscando cooperación donde podamos y haciendo frente agresivamente donde debemos", dijo Goldfein. "Mantenemos una estrecha vigilancia sobre sus actividades a nivel mundial, pero desde luego vigilamos activamente sus actividades [en América Latina]".

Goldfein hizo una visita de dos días a América Latina, durante la cual se reunió con el ministro de Defensa de Colombia, el comandante general y el jefe de la Fuerza Aérea, y habló con estudiantes de un colegio militar.

Según Foreign Policy, EEUU está muy preocupado de que China y Rusia ejerzan discretamente una influencia económica y militar en América Latina. China tiende a aprovechar el comercio y la inversión económica directa para obtener ganancias geopolíticas; así, lo atraen las vastas reservas de petróleo de América Latina y tampoco le vendría mal reforzar el sentimiento antinorteamericano, señala la publicación.

Pekín ya ha superado a Washington como el principal destino de las exportaciones en siete países de la región. En cinco de esos países —Brasil, Chile, Cuba, Perú y Uruguay— es también el mayor mercado de exportación. También está trabajando con Argentina en una estación espacial en la Patagonia.

"A los colombianos les preocupa que EEUU haya estado dejando atrás la región; creó un vacío que debe llenarse", explicó a la publicación Moises Rendon, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Señaló también el dilema de Colombia: "No pueden decir no a China porque Pekín les está brindando oportunidades e inversión, [mientras que] Estados Unidos no ofrece los mismos tipos de oportunidades".

© Sputnik / Antón Denísov ¿Son reales los informes de que China sacó a Rusia del mercado de armas en América Latina?

Mientras tanto, Rusia es vista como un actor menos importante en la región, pero ha vendido miles de millones de dólares en armas a varios países. A diferencia de China, que quiere usar los recursos naturales de América Latina para su propio crecimiento económico, el interés de Rusia en la región es principalmente estratégico, afirma Rendon.

La escalada de la influencia china en América Latina se refleja en el número de naciones en la región que ahora reconocen a Taiwán como parte de China, según Ana Quintana, analista de la Fundación Heritage. Este grupo ahora incluye a El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.