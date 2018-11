Trump se reuniría con príncipe heredero saudí si este asiste a Cumbre del G20

"No sé si irá, pero si lo hace me reuniré con él", afirmó Trump refiriéndose a Bin Salman.

El ministro de Energía saudí, Khalid al Falih, informó que el príncipe heredero de Arabia Saudí participará en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes que se celebrará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires.

El príncipe heredero realizará su gira internacional en medio de las opiniones vertidas por varios socios de Riad en el G20 tras el escándalo provocado por el asesinato del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

La CIA no determinó si el príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, estaba al tanto del asesinato premeditado del periodista Jamal Khashoggi en el consulado del país en Estambul, dijo el presidente.

"No tienen nada definitivo. La CIA lo ha analizado. Lo han estudiado mucho. No tienen nada definitivo. Y el hecho es que tal vez él lo hizo, tal vez no", dijo Trump.