Teherán: es EEUU, y no Irán, el que se encuentra aislado

MOSCÚ (Sputnik) — El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, afirma que es EEUU, y no Irán, el que se encuentra aislado.

Comentando la última ronda de las sanciones que EEUU restableció tras retirarse del acuerdo nuclear con Irán, Zarif también declaró que la comunidad internacional no permitirá que "Trump y compañía" destruyan el orden mundial.

© REUTERS / TIMA La receta contra EEUU en la guerra de sanciones con Irán

"Hoy [el 5 de noviembre] EEUU desafió al máximo tribunal y al Consejo de Seguridad de la ONU al volver a imponer las sanciones contra Irán que afectan a las personas de a pie, pero el acoso de EEUU es contraproducente y el tiro le saldrá por la culata, no solo porque el PAIC [acuerdo nuclear] sea importante, sino porque el mundo no puede permitir que Trump y compañía destruyan el orden mundial, es Estados Unidos, y no Irán, el que se encuentra aislado", tuiteó Zarif.

Infografía: Las sanciones de EEUU contra Irán, bajo la lupa

Este 5 de noviembre marca el pleno restablecimiento de las sanciones de EEUU contra Irán que Washington había levantado en 2015, cuando entró en vigencia el acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que estipula limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

© REUTERS / Leah Millis La máquina del tiempo de Donald Trump con Irán

En mayo pasado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada de su país del PAIC, acusando a Teherán de desarrollar en secreto un programa nuclear, pese a que 12 informes consecutivos del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmaron lo contrario.

La última tanda de restricciones, que entra en vigor este 5 de noviembre, incluye las sanciones a la compra de petróleo y productos petroquímicos iraníes, así como a las operaciones con puertos y empresas marítimas iraníes y a las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán.

El 3 de octubre, la Corte Internacional de Justicia de la ONU falló parcialmente a favor de la demanda de Irán que pedía tomar medidas temporales contra EEUU por sus sanciones unilaterales a Irán.

Según el juez, EEUU debe garantizar que sus sanciones no afecten la ayuda humanitaria y los envíos de piezas de aeronaves civiles.