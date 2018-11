Bolsonaro dará la espalda a América Latina y "girará hacia EEUU e Israel"

La decisión de no visitar Argentina durante la primera gira oficial como presidente electo de Brasil la supo la prensa de su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, quien indicó no solo que no visitaría Argentina, sino que el Mercosur "no será un prioridad" durante el mandato del líder ultraderechista. El propio Bolsonaro considera que el bloque, fundado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, no tiene la importancia que se le da y que "está sobrevalorado".

Se trata del cambio más profundo en la política exterior de Brasil en muchas décadas, ha asegurado a Sputnik Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas de San Paulo. Asegura que, si bien hemos visto que Argentina y Brasil han logrado superar muchos desafíos en materia de seguridad en la región, se han labrado una relación que ha resultado ser muy productiva y ha asegurado la estabilidad en Suramérica, con Bolsonaro la situación está siendo "bastante impredecible". Con su agenda exterior, el futuro presidente brasileño quiere lanzar un mensaje, dice.

"Es bastante inusual que el presidente de Brasil visite Chile primero. Es posible que lo haga para señalar el tipo de país que quiere crear. Y a Chile en Brasil se lo ve como un país que ha implementado reformas liberales más profundamente que los demás países en la región. Así que creo que es, ante todo, una forma de dirigirse a su público", explica.

Bolsonaro está mostrando el mismo poco compromiso con Argentina que con el resto de la región, explica Stuenkel. "No tiene una estrategia definida para América Latina", subraya. Brasil quiere girar hacia un modelo más liberal y se fijará a partir de ahora en Estados Unidos y en Israel.

"Creo que Bolsonaro quiere que estos dos países se conviertan en sus socios clave. Solo sabremos más adelante cuáles son sus ideas para la región porque creo que acabarán siendo secundarias (…) Pienso que quiere acercarse más a Occidente. No creo que haya estado mucho tiempo pensando en las implicaciones de eso para Argentina", dice, y añade que el nuevo líder brasileño podría mover a América Latina, en general, hacia Estados Unidos.

¿Cómo serán las relaciones económicas entre Argentina y Brasil a partir de ahora? El experto ha explicado que entre los países de la región ya existe un sistema como el de Mercosur, que reduce significativamente las barreras comerciales, y que estas barreras también existen entre Argentina y Brasil. Dado el corte liberal de Bolsonaro y Macri, "existe potencial para liberalizar la región".

Sin embargo, en este sentido, ha querido recordar que "Macri ahora es más débil" y que, de hecho, es posible que no llegue a las elecciones de 2019. "Es posible que tengamos cierta parálisis por la situación política en Argentina". Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil el pasado 28 de octubre luego de triunfar en la segunda vuelta de las elecciones de su país ante el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.

El candidato ultraderechista obtuvo 55% de los votos, contra 45% de su rival.

