Cancillería rusa: EEUU no logrará obstaculizar la cooperación militar entre Rusia y China

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU no logrará obstaculizar la cooperación militar y técnica entre Rusia y China, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

De este modo comentó las declaraciones del asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, John Bolton, de que en el marco de la cooperación técnica militar con Rusia, China roba la propiedad intelectual rusa y próximamente comenzará a vender sus propios sistemas de armas en base a estas tecnologías.

"Lo consideramos un intento de sembrar cizaña entre Rusia y China, pero no lograrán nada", dijo Zajárova.

Subrayó que "la cooperación técnico-militar ruso-china se está desarrollando con mucho éxito" lo que muestra claramente el nivel de confianza especial en la colaboración estratégica bilateral.

A mediados de octubre el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, constató que la interacción dinámica de Moscú y Pekín en la esfera técnico-militar muestra un alto grado de confianza política entre los dos países.

Agregó que las relaciones ruso-chinas experimentan actualmente una de las mejores etapas de toda su historia, lo que atribuyó parcialmente a las estrechas relaciones de amistad entre los jefes de Estado.

La cooperación con el Reino Unido tras el Brexit

María Zajárova también declaró que Rusia inició consultas con el Reino Unido sobre las posibilidades de presencia de empresas rusas en el mercado británico tras el Brexit.

"Es muy normal que nuestro país haya iniciado consultas bilaterales con el Reino Unido sobre las posibilidades y los parámetros del acceso de empresas nacionales al mercado británico después del Brexit", comunicó.

Asimismo, agregó que Rusia de ninguna manera impedirá que el Reino Unido sea parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"La información de que Rusia supuestamente obstaculiza la armonización de las futuras condiciones para que Londres sea parte de la OMC es completamente falsa", indicó.

Según Zajárova, Rusia está dispuesta a considerar la lista de obligaciones arancelarias proporcionada por el Reino Unido, si es conforme con las normas de la OMC y tiene en cuenta los intereses comerciales de la Federación de Rusia.

"Rusia solo quiere expresar su posición a los socios británicos con respecto a las condiciones de las futuras obligaciones comerciales multilaterales y bilaterales del Reino Unido en la OMC", concluyó.

En junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre la salida de la UE, en el que el 51,9% de los británicos votó a favor de abandonar el bloque comunitario.

Los planes del Reino Unido y la UE para acordar las condiciones del 'divorcio' para octubre fracasaron y la fecha límite fue aplazada para noviembre.

Situación en Siria

Además, la portavoz declaró que los radicales del Frente al Nusra (proscrito en Rusia y otros países) y otras organizaciones terroristas que se encuentran en la provincia siria de Idlib, buscan socavar la implementación del memorándum sobre la zona de distensión.

"En la zona de distensión de Idlib siguen presentes los terroristas del Frente al Nusra y otros grupos afiliados a Al Qaeda [prohibido en Rusia y otros países], que tratan de socavar la implementación del memorándum concertado por Rusia y Turquía el pasado 17 de septiembre en Sochi", dijo Zajárova en una rueda de prensa.

La diplomática rusa destacó que los terroristas continúan atacando las posiciones de las tropas gubernamentales sirias en el sur de Idlib, así como en el noroeste de la provincia de Hama.

El 17 de septiembre pasado, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, pactaron en la ciudad rusa de Sochi un memorándum encaminado a solucionar la situación en Idlib, a donde se fueron trasladando los grupos que perdieron en la lucha contra el Gobierno sirio, pero se negaron a deponer las armas.

El acuerdo establece en la provincia una zona desmilitarizada de 15 a 20 kilómetros en la línea de separación entre la oposición armada y las tropas sirias, libre de los terroristas, sin armamento pesado de los opositores, y controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa.

Situación en Gaza

La portavoz de la Cancillería rusa advirtió del peligro de la escalada de violencia por la situación en torno a Gaza y los bombardeos de territorios israelíes.

"La situación en torno a Gaza volvió a agudizarse significativamente; el 26 de octubre fueron lanzados desde Gaza unos 30 misiles contra el territorio israelí", dijo.

Añadió que "en Moscú están preocupados por el desarrollo de la situación cuando a causa de las acciones impensadas y precipitadas aumentan el riesgo de la confrontación militar de escala en torno a la Franja, y la posibilidad de nuevas víctimas entre la población civil".

La noche del 26 al 27 de octubre la situación en torno al enclave palestino se agudizó.

La Fuerza Aérea de Israel atacó 80 objetivos del grupo palestino islámico Hamás en Gaza tras el disparo de al menos 30 cohetes desde la franja palestina sobre Israel.

El 24 de octubre el Ejército israelí atacó ocho objetivos de Hamás en la Franja de Gaza después de que un cohete disparado desde este territorio cayera en un área despoblada de Israel.

Otros dos cohetes fueron lanzados con anterioridad desde Gaza; uno impactó en una casa en la ciudad de Be'er Sheva, en el sur de Israel causando grandes daños, y el otro cohete cayó en el mar. En respuesta, el Ejército israelí atacó 20 objetivos de Hamás en Gaza.

Acusaciones de París a Sputnik

Además afirmó que Moscú está consternada por las acusaciones del Gobierno francés de que la cadena rusa RT y la agencia de noticias Sputnik se dedican a la propaganda.

"Nos acercamos a un estado parecido a la consternación cuando el portavoz del Gobierno francés [Benjamin] Griveaux declaró recientemente lo siguiente, lo estoy citando: hay dos medios a los que me niego a ver en la sala de prensa del Palacio del Elíseo, que son RT y Sputnik, porque no los considero medios de comunicación, no son periodistas, sino se dedican a la propaganda", destacó la diplomática rusa.

La portavoz de la Cancillería rusa instó a París a presentar pruebas oficiales de esas acusaciones.

"Si tienen esas pruebas, nos complacería recibirlas, teniendo en consideración que la declaración mencionada fue hecha por el portavoz oficial del Gobierno francés", señaló.

Zajárova afirmó que París lanza acusaciones semejantes porque "no quiere escuchar fuentes de información alternativas".

"Además, quiero dirigirme al portavoz del Gobierno francés: ¿usted cree que a los periodistas franceses siempre les permitirán asistir a las conferencias de prensa en las instituciones de las autoridades rusas después de esa actitud irrespetuosa hacia Rusia y los periodistas rusos? Nuestra paciencia tiene límites", advirtió.

La diplomática rusa reiteró la disposición de Moscú de "discutir y solucionar los problemas en base al respeto mutuo y sin acusaciones infundadas".