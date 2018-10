Danny Glover a Sputnik: "Bolsonaro no solo es preocupante para Brasil"

Glover está muy relacionado con las organizaciones sociales, políticas y sindicales de Brasil, país de donde proviene su esposa. El actor es además un referente de la lucha por los derechos de los afrodescendientes, población atacada por la retórica hostil de Bolsonaro durante la campaña electoral que lo coronó como el futuro presidente del país.

Según dijo a Sputnik, la victoria aplastante del militar "no solo es preocupante para el pueblo brasileño", sino que se suma a otras alarmas que se encienden en América Latina y en el mundo.

"Será un presidente muy peligroso, pero también está sucediendo en todas las regiones que giran a la derecha. Está pasando en otras partes del mundo, en Europa, y es la realidad con la que estamos lidiando", dijo el actor a Sputnik.

© Sputnik / El actor estadounidense Danny Glover

El intérprete de papeles inolvidables en películas como 'Arma Mortal' consideró que el triunfo de Bolsonaro obliga a reflexionar sobre "quiénes somos y cómo aceptamos el autoritarismo, que en realidad menoscaba los principios básicos del proceso democrático y el involucramiento de las personas".

© Sputnik / Sergei Mamontov Canciller de Venezuela se reúne con el actor estadounidense Danny Glover

"Tenemos que estar preocupados acerca del rol que jugó la prensa en todo esto, así como el del dinero. Tendremos que responder a todo eso", sentenció Glover.

Asimismo, indicó que "hay otras dinámicas políticas y económicas que han contribuido" al auge en varias partes del mundo de figuras como el capitán retirado del Ejército brasileño, como "las migraciones a raíz del conflicto", las "nuevas tecnologías" o "la precipitada caída del salario de los trabajadores".

"Hay muchos factores que contribuyen a este momento particular, pero el más poderoso de todos es el miedo en sí mismo. La gente se atemoriza y responde a esa sensación. Me parece importante que eso no se generalice, mientras vemos que los más ricos incrementan su fortuna a expensas de los más vulnerables y desprotegidos", comentó el actor.

Instituto Lula / Roberto Stuckert Expresidente Lula alerta de que Brasil está a las puertas de una "aventura fascista"

Recientemente, Glover visitó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en la prisión de Curitiba donde está recluido desde abril de 2018, tras una polémica condena por corrupción y lavado de activos. El estadounidense es uno de las figuras del mundo del espectáculo más prominentes que ha bregado por la liberación de Lula.

Es además embajador de la ONU para el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, una instancia fijada para generar conciencia sobre los desafíos a los que se enfrenta esta población, así como la promoción y protección de sus derechos humanos.

Sobre este decenio, indicó que se enmarca en "un proceso a largo plazo de acciones políticas" para "construir una relación entre gobernanza y sociedad civil" e "impulsar programas que cambien las condiciones objetivas de los afrodescendientes".

© Sputnik / El actor estadounidense Danny Glover

Un "buen ejemplo" de esto último son los proyectos que vino a conocer a Uruguay. Uno de ellos, firmado entre la ONG Mundo Afro y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional prevé programas de capacitación para afrodescendientes, que constituyen un 8% de la población del país según el último censo.

El actor ha abrazado la causa de los Gobiernos nacionales y populares de la región: era amigo personal de Hugo Chávez y visitó Venezuela en apoyo a la Administración del presidente Nicolás Maduro. Además, fue miembro del consejo consultivo de Telesur, la emisora multiestatal sudamericana con sede en Caracas.

Entre otros temas que ha abrazado se encuentran la causa palestina, la oposición a la guerra de Irak o la integración latinoamericana impulsada desde los Gobiernos progresistas.

Su vínculo con las poblaciones más desprotegidas es de larga data: sus padres eran dirigentes sindicales del correo de EEUU, y siempre ha tenido una sensibilidad especial hacia los más desprotegidos. Por eso, en su paso por Uruguay visitó una huelga de hambre que llevan adelante los trabajadores de la empresa de distribución de gas.

Cambio climático, activismo, juventud

Tras su entrevista con Sputnik, el actor dio declaraciones en conferencia de prensa sobre la migración, un tema candente en todo el mundo y particularmente en EEUU, donde planea llegar a pedir asilo los integrantes de la caravana de migrantes que partió desde Honduras.

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de "invasión" a este movimiento de personas que salieron expulsadas por la violencia estructural y la pobreza en Centroamérica. En respuesta, desplegó un enorme contingente del Ejército.

"Es trágico para el pueblo estadounidense, que tuvo siempre brazos abiertos. Porque, ¿qué es EEUU sino una colección of inmigrantes, ya sea los que vinieron voluntariamente o no? Eso es EEUU", dijo al respecto Glover a los medios presentes en la conferencia.

"Hay algo muy cínico en relación a esto, porque sabemos que la migración históricamente ha tenido que ver con la búsqueda que llevan las personas de una vida mejor, pero también debido a los conflictos extremos internos o fronterizos o a las guerras en zonas particulares del mundo. El proteccionismo de las fronteras en sí mismo es parte de lo que está impulsando eso", agregó.

En las próximas horas, Danny Glover mantendrá un encuentro con la juventud uruguaya afrodescendiente en el interior del país. Según dijo, "es muy importante" que las personas involucradas en "el cambio social" escuchen qué tiene para decir "el motor del futuro de una nación y del mundo".

Respecto a la relación entre su trabajo y el activismo, subrayó que no es un caso aislado, sino que hay una tradición de larga data de artistas comprometidos con el bienestar social. Entre ellos citó a Pablo Picasso, Paul Robeson, Clifford Odets o Harold Clurman.

"Hoy tenemos a muchos actores involucrados con asuntos como el cambio climático o el calentamiento global, que son en sí asuntos políticos. Y hay muchos otros temas", aseguró.

Sobre el cambio climático, apuntó que genera "un nuevo tipo de migración que va más allá del sentido de vida o muerte" y que se basa "en la sobrevivencia". Como ejemplos puso los flujos migratorios a raíz de el huracán María de 2017, que azotó a Puerto Rico y otras islas del Caribe, o al huracán Katrina de 2005, que tuvo un impacto muy fuerte sobre Luisiana.