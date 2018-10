Un eurodiputado italiano pisotea literalmente unas hojas de Moscovici y este lo llama fascista (vídeos)

Lo hizo justo después de que concluyese la conferencia del 23 de octubre entre Moscovici y el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en Estrasburgo. El eurodiputado italiano agarra las notas que había leído Moscovici tras rechazar el presupuesto italiano, se saca el zapato y las pisotea varias veces ante la incredulidad de los presentes.

No contento con ello, el eurodiputado italiano justificó desde Twitter su gesto.

"¡En Estrasburgo pisé (¡con una suela 'Made in Italy'!) la montaña de mentiras que Moscovici ha escrito contra nuestro país! ¡Italia merece respeto y estos euroimbéciles tienen que entender que no vamos a agachar la cabeza! ¿He hecho bien?", ha escrito.

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese!!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA!!! Ho fatto bene??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23 de octubre de 2018

Ciocca quiso mostrar así su descontento con que la Unión Europea haya rechazado el presupuesto para 2019 del Gobierno italiano, una coalición entre el partido de ultraderecha La Liga y el euroescéptico Movimiento 5 Estrellas. Las cuentas contemplan aumentar el déficit hasta el 2,4% del PIB, muy lejos del ajuste estructural recomendado por Bruselas.

Moscovici se ha referido al gesto de Ciocca calificando al eurodiputado de "fascista".

"Es un cretino, un provocador y un fascista", ha dicho durante una entrevista con el canal de televisión CNews.

Pierre Moscovici « Quand un député, dans l’enceinte d’un parlement agresse un ministre, c’est un geste fasciste » dans la #Matinale CNEWS ➡ https://t.co/7mWVqNIiPw pic.twitter.com/cOW1zSuZtW — CNEWS (@CNEWS) October 26, 2018

Moscovici ha querido recordar también las razones por las que la Comisión Europea ha solicitado al Ejecutivo italiano que presente un nuevo presupuesto antes del 13 de noviembre. Si Italia no cumple con sus obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea, la Comisión tomará medidas, ha aseverado.

El ministro de Finanzas italiano y responsable último de los presupuestos, Giovanni Tria, aseguró el 26 desde París durante una reunión con su homólogo francés, Bruno Le Maire, que Italia no es un problema para la UE y que su presupuesto no es una amenaza para el bloque comunitario. Aseguró que Italia no quiere salir de la Unión: "Nosotros, los italianos, también hemos construido esta casa. No nos queremos ir".