Netanyahu realiza una visita secreta a Omán

JERUSALÉN (Sputnik) — Benjamín Netanyahu ha efectuado esta semana una visita secreta a Omán, a pesar de que Israel no tiene relaciones diplomáticas con este país árabe, según anunció su oficina del primer ministro israelí.

El jefe del Gobierno israelí se desplazó a Omán en una fecha no especificada en un viaje que pone de manifiesto el acercamiento experimentado en los últimos años entre Israel y algunos países árabes, principalmente los del Golfo Pérsico.

Esta aproximación de Israel y los Estados árabes sunís del Golfo, encabezados por Arabia Saudí, está motivada por su aversión hacia Irán.

הביקור הוא צעד משמעותי ביישום המדיניות שהתוותי להידוק הקשרים עם מדינות האזור, תוך מינוף יתרונותיה של ישראל בביטחון, בטכנולוגיה ובכלכלה pic.twitter.com/sjWMFQXRuF — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 26 октября 2018 г.

​Desde 1996, ningún mandatario israelí visitaba Omán. El último en hacerlo fue Shimon Peres cuando era primer ministro, en un viaje en que también se desplazó a Catar. Antes que él, en 1994, aterrizó en Muscat Yitzjak Rabin, entonces jefe del Gobierno de Israel.

Las relaciones entre Israel y Omán se distendieron a raíz de la firma de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, en septiembre de 1993.

#Israel: El PM Benjamín @netanyahu, realizó una sorpresiva visita secreta a #Oman, donde se reunió con el sultán Qaboos bin Said. #Israel #Oman. Desde 1996, no se producía un hito diplomático de esta naturaleza con el mundo árabe. pic.twitter.com/Isq2IgWTM3 — Roberto Sánchez ® (@ChunchoXelMundo) 26 октября 2018 г.

​Netanyahu, que ha regresado de su viaje este 26 de octubre, se reunió con el líder omaní, el sultán Qabus Bin Said Said, que gobierna Omán desde 1970. Said invitó a los Netanyahu a visitarlo "tras unos largos contactos entre los dos países", señalaba un comunicado conjunto.

Los dos mandatarios, según la nota, debatieron sobre las "maneras de avanzar en el proceso de paz en Oriente Medio, así como sobre diversas cuestiones de interés común respecto a la consecución de la paz y la estabilidad" en la región.

El primer ministro israelí viajó acompañado de una delegación integrada por su esposa, Sara Netanyahu, el director del Mosad (servicio de espionaje exterior israelí), Yossi Cohen, el consejero de Seguridad Nacional Meir Ben-Shabbat, el director general del ministerio de Exteriores, Yuval Rotem, el jefe de gabinete del primer ministro, Yoav Horowitz, y el secretario militar de Netanyahu, el coronel Avi Blot.

"La visita del primer ministro es un paso significativo en la implementación de la política delineada por él para profundizar en las relaciones con estados de la región [de Oriente Medio] a la vez que se afianzan los beneficios de Israel en seguridad, tecnología y asuntos económicos", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado.